https://arabic.sputniknews.com/20220313/الإمارات-تستنكر-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-وتتضامن-مع-العراق-1059862703.html

الإمارات تستنكر الهجوم الصاروخي على أربيل وتتضامن مع العراق

الإمارات تستنكر الهجوم الصاروخي على أربيل وتتضامن مع العراق

أعلنت الإمارات، إدانتها "بشدة" للهجمات بالصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق، اليوم الأحد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار العراق اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أكدت وزارة الخارجية، أن الإمارات تعتبر هذه الهجمات "تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي". وأشارت الإمارات إلى تضامنها مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق لحماية أمنه وسيادته. وأكدت الإمارات حرصها على استتباب الأمن والاستقرار في العراق.وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

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