https://arabic.sputniknews.com/20220313/مسؤول-أمريكي-لا-قتلى-في-صفوف-الجنود-الأمريكيين-بعد-هجوم-أربيل-بالعراق-1059824945.html
مسؤول أمريكي: لا قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين بعد هجوم أربيل بالعراق
مسؤول أمريكي: لا قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين بعد هجوم أربيل بالعراق
قال مسؤول أمريكي، ليل السبت/الأحد، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T00:11+0000
2022-03-13T00:11+0000
2022-03-13T00:11+0000
أخبار العراق اليوم
أربيل
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كانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت على أربيل.ونسب التلفزيون الرسمي إلى وزير الصحة بإقليم كردستان العراق سامان برزنجي قوله، إن انفجارات أربيل لم تسفر عن ضحايا أو إصابات.وقال رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر في بيان على تويتر، "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان... وكأن الكرد ليسوا عراقيين"، وفقا لرويترز.وأفادت أنباء باشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية في أربيل، إلى جانب تضرر مبنى قناة "كردستان 24" التفزيونية.يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة، وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات .
https://arabic.sputniknews.com/20220312/العراق-قصف-صاروخي-يستهدف-القنصلية-الأمريكية-في-أربيل-1059823998.html
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أخبار العراق اليوم, أربيل
مسؤول أمريكي: لا قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين بعد هجوم أربيل بالعراق
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قال مسؤول أمريكي، ليل السبت/الأحد، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.
كانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت على أربيل
.
ونسب التلفزيون الرسمي إلى وزير الصحة بإقليم كردستان العراق سامان برزنجي قوله، إن انفجارات أربيل لم تسفر عن ضحايا أو إصابات.
وقال رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر في بيان على تويتر، "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان... وكأن الكرد ليسوا عراقيين"، وفقا لرويترز.
وأفادت أنباء باشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية في أربيل، إلى جانب تضرر مبنى قناة "كردستان 24" التفزيونية
.
يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة، وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات .