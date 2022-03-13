https://arabic.sputniknews.com/20220313/التليفزيون-الإيراني-الصواريخ-استهدفت-مواقع-سرية-تابعة-لإسرائيل-في-أربيل-فيديو-1059835362.html
التليفزيون الإيراني: الصواريخ استهدفت مواقع سرية تابعة لإسرائيل في أربيل... فيديو
التليفزيون الإيراني: الصواريخ استهدفت مواقع سرية تابعة لإسرائيل في أربيل... فيديو
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:29+0000
2022-03-13T10:29+0000
2022-03-13T10:29+0000
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وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، قدم مسؤولون في العراق والولايات المتحدة روايات مختلفة عن الضربة والأضرار التي سببتها. ففي البداية، قال مسؤول عراقي في بغداد، إن عدة صواريخ أصابت القنصلية الأمريكية، وإنها كانت هدفاً للهجوم.وفي وقت لاحق، قال لوك غفاري، رئيس مكتب الإعلام الأجنبي في كردستان، إنه لم يصب أي صاروخ المنشأة الأمريكية، لكن المناطق المحيطة بالمجمع أصيبت بالصواريخ.ولفتت الوكالة إلى أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-الوزراء-العراقي-الأسبق-يتحدث-عن-مؤشر-خطير-إثر-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059834342.html
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إيران, العراق, إسرائيل
التليفزيون الإيراني: الصواريخ استهدفت مواقع سرية تابعة لإسرائيل في أربيل... فيديو
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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل
استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق
وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"
، قدم مسؤولون في العراق والولايات المتحدة روايات مختلفة عن الضربة والأضرار التي سببتها. ففي البداية، قال مسؤول عراقي في بغداد، إن عدة صواريخ أصابت القنصلية الأمريكية، وإنها كانت هدفاً للهجوم.
وفي وقت لاحق، قال لوك غفاري، رئيس مكتب الإعلام الأجنبي في كردستان، إنه لم يصب أي صاروخ المنشأة الأمريكية، لكن المناطق المحيطة بالمجمع أصيبت بالصواريخ.
ولفتت الوكالة إلى أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.