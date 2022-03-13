عربي
الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الكويت-مرسوم-بتعيين-67-مستشارا-مصريا-جديدا-في-أجهزة-القضاء-بالبلاد-1059827001.html
الكويت.. مرسوم بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في أجهزة القضاء بالبلاد
الكويت.. مرسوم بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في أجهزة القضاء بالبلاد
أصدرت السلطات الكويتية قرارا بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في القضاء الكويتي بأفرعه المختلفة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T06:31+0000
2022-03-13T06:32+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058994010_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd330feeb16eda1399325c183487b417.jpg
وحسب جريدة القبس الكويتية فإن مرسوما بتعيين 67 مستشارا مصريا سوف ينشر غدا في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" متضمنا أسماءهم.وعلل القرار تعيين هذا العدد في القضاء الكويتي بأنه يستهدف الإسهام في "زيادة الخبرات واستمرارًا للتعاون القضائي بين البلدين".ونص القرار كذلك على أن تاريخ تعيينهم سيكون بداية من وصولهم إلى دولة الكويت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058994010_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aa6698d2ec9c4ea2111210c83f27252b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, أخبار مصر الآن

الكويت.. مرسوم بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في أجهزة القضاء بالبلاد

06:31 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 06:32 GMT 13.03.2022)
© AFP 2022 / -ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الكويت، 22 فبراير/ شباط 2022
ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الكويت، 22 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرGoogle news
أصدرت السلطات الكويتية قرارا بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في القضاء الكويتي بأفرعه المختلفة.
وحسب جريدة القبس الكويتية فإن مرسوما بتعيين 67 مستشارا مصريا سوف ينشر غدا في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" متضمنا أسماءهم.
وعلل القرار تعيين هذا العدد في القضاء الكويتي بأنه يستهدف الإسهام في "زيادة الخبرات واستمرارًا للتعاون القضائي بين البلدين".

وعن طبيعة توزيع هذا العدد على أفرع القضاء الكويتي المختلفة، أكدت الصحيفة أن المرسوم نص على تعيين "9 مستشارين في محكمة التمييز، و33 في محكمة الإستئناف، و14 مستشاراً في نيابة التمييز و9 في النيابة العامة".

ونص القرار كذلك على أن تاريخ تعيينهم سيكون بداية من وصولهم إلى دولة الكويت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:56 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала