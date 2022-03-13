https://arabic.sputniknews.com/20220313/الكويت-مرسوم-بتعيين-67-مستشارا-مصريا-جديدا-في-أجهزة-القضاء-بالبلاد-1059827001.html
الكويت.. مرسوم بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في أجهزة القضاء بالبلاد
الكويت.. مرسوم بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في أجهزة القضاء بالبلاد
أصدرت السلطات الكويتية قرارا بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في القضاء الكويتي بأفرعه المختلفة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T06:31+0000
2022-03-13T06:31+0000
2022-03-13T06:32+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058994010_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd330feeb16eda1399325c183487b417.jpg
وحسب جريدة القبس الكويتية فإن مرسوما بتعيين 67 مستشارا مصريا سوف ينشر غدا في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" متضمنا أسماءهم.وعلل القرار تعيين هذا العدد في القضاء الكويتي بأنه يستهدف الإسهام في "زيادة الخبرات واستمرارًا للتعاون القضائي بين البلدين".ونص القرار كذلك على أن تاريخ تعيينهم سيكون بداية من وصولهم إلى دولة الكويت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058994010_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aa6698d2ec9c4ea2111210c83f27252b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار مصر الآن
الكويت.. مرسوم بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في أجهزة القضاء بالبلاد
06:31 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 06:32 GMT 13.03.2022) تابعنا عبر
أصدرت السلطات الكويتية قرارا بتعيين 67 مستشارا مصريا جديدا في القضاء الكويتي بأفرعه المختلفة.
وحسب جريدة القبس
الكويتية فإن مرسوما بتعيين 67 مستشارا مصريا سوف ينشر غدا في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" متضمنا أسماءهم.
وعلل القرار تعيين هذا العدد في القضاء الكويتي بأنه يستهدف الإسهام في "زيادة الخبرات
واستمرارًا للتعاون القضائي بين البلدين".
وعن طبيعة توزيع هذا العدد على أفرع القضاء الكويتي المختلفة، أكدت الصحيفة أن المرسوم نص على تعيين "9 مستشارين في محكمة التمييز، و33 في محكمة الإستئناف، و14 مستشاراً في نيابة التمييز و9 في النيابة العامة".
ونص القرار كذلك على أن تاريخ تعيينهم سيكون بداية من وصولهم إلى دولة الكويت.