https://arabic.sputniknews.com/20220313/الهلال-مهدد-بغياب-لاعبين-عن-مواجهة-الأهلي-في-الدوري-السعودي-1059851957.html
الهلال مهدد بغياب لاعبين عن مواجهة الأهلي في الدوري السعودي
الهلال مهدد بغياب لاعبين عن مواجهة الأهلي في الدوري السعودي
قد يفقد نادي الهلال السعودي لاعبين من أعمدته الرئيسية خلال مباراته المقبلة مع الأهلي في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T15:47+0000
2022-03-13T15:47+0000
2022-03-13T15:47+0000
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حسب صحيفة "المواطن" السعودية، اللاعبان هما سعود عبد الحميد أو البرازيلي ماثيوس بيريرا.يذكر أن مباراة الهلال والأهلي ستنطلق يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يحل الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/أهداف-الأسبوع-الـ-21-في-الدوري-السعودي-ونتائج-وترتيب-الفرق-فيديو-1059006271.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياضة
الهلال مهدد بغياب لاعبين عن مواجهة الأهلي في الدوري السعودي
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قد يفقد نادي الهلال السعودي لاعبين من أعمدته الرئيسية خلال مباراته المقبلة مع الأهلي في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي.
حسب صحيفة "المواطن" السعودية
، اللاعبان هما سعود عبد الحميد أو البرازيلي ماثيوس بيريرا.
وأوضحت الصحيفة أن حصول اللاعبين على أي بطاقات صفراء في مباراة الرائد التي ستقام مساء اليوم الأحد في الجولة الـ24، سيغيب كل منهما عن مواجهة الأهلي بسبب تراكم البطاقات.
يذكر أن مباراة الهلال والأهلي ستنطلق يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري السعودي
برصيد 43 نقطة، بينما يحل الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة.