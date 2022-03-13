https://arabic.sputniknews.com/20220313/هيئة-الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ليلة-شديدة-البرودة-على-كافة-أنحاء-الجمهورية-1059862933.html
هيئة الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية
هيئة الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن البلاد "على موعد مع ليلة شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T20:16+0000
2022-03-13T20:16+0000
2022-03-13T20:16+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وأوضحت الأرصاد الجوية، فى آخر بيان لها مساء اليوم الأحد، أن "الرياح تنشط على معظم المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس"، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.من جانبه، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور محمود شاهين، إن "الحالة الجوية الباردة على كافة المحافظات، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري"، محذرا من عدم الاستهانة بالتقلبات الجوية، بعد توقع العديد من المواطنين أن فصل الشتاء قد انتهى.وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، أن "استمرار نشاط الرياح، يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة"، متابعا أن "استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الـ72 ساعة المقبلة".
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مصر, أخبار مصر الآن
هيئة الأرصاد المصرية تحذر من ليلة شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن البلاد "على موعد مع ليلة شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية".
وأوضحت الأرصاد الجوية، فى آخر بيان لها مساء اليوم الأحد، أن "الرياح تنشط
على معظم المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس"، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.
من جانبه، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور محمود شاهين، إن "الحالة الجوية الباردة على كافة المحافظات، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري"، محذرا من عدم الاستهانة بالتقلبات الجوية،
بعد توقع العديد من المواطنين أن فصل الشتاء قد انتهى.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، أن "استمرار نشاط الرياح، يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة"، متابعا أن "استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الـ72 ساعة المقبلة".