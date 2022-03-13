وزير الخارجية الإسرائيلي: نفعل ما بوسعنا للوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى للوصول لحل سلمي في أوكرانيا.
وفي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد لابيد أنه التقي بنظيره الروماني، خلال زيارته لبوخارست، وجدد إدانته للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعيا إلى وقف النار وحل القضايا على طاولة المفاوضات.
وأوضح لابيد أن إسرائيل ستعمل بقدر ما تستطيع من إمكانات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، بالتنسيق مع حلفائها الأمريكيين وشركائها الأوروبيين.
נפגשתי היום עם שר החוץ של רומניה, @BogdanAurescu בבוקרשט. ישראל, כמו רומניה, מגנה את הפלישה הרוסית לאוקראינה. אין לה הצדקה, ואנחנו קוראים לרוסיה להפסיק את הירי והתקיפות ולפתור את הבעיות סביב שולחן הדיונים.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 13, 2022
צילום: שלומי אמסלם, לע״מ pic.twitter.com/kJFAurQAVN
وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن شكره لرومانيا على تعاونها في مساعدة بلاده بشأن إنقاذ العديد من الأرواح، والتنسيق بين الجانبين حيال هجرة اللاجئين من أوكرانيا.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت، أمس السبت، عن مصادر دبلوماسية غربية أنه ليس للتدخل الإسرائيلي بين روسيا وأوكرانيا أي تأثير على الأرض، وأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين رفض عقد لقاء قمة مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في إسرائيل، بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن زيلينسكي اقترح عقد محادثات بين بلاده وروسيا في تل أبيب.
אני מודה לך ידידי @BogdanAurescu ואני מודה לממשלת רומניה על שיתוף הפעולה, על הרצון הטוב. זוהי הוכחה נוספת לידידות האמיצה ורבת השנים בין המדינות שלנו, בימי שלום וגם בימי מלחמה.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 13, 2022
وأوضحت المصادر الدبلوماسية الغربية للقناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المحادثات التي يجريها نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بين بوتين وزيلينسكي ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، حاليا.
وكان زيلينسكي قد صرح لمراسل صحيفة هاآرتس العبرية في العاصمة كييف، باقتراح على بينيت يقضي بـ إجراء محادثات في إسرائيل، آملا من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون له تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.
ويشار إلى أن إسرائيل تقود جهود وساطة لحل الأزمة الأوكرانية، حيث قام بينيت بزيارة مهمة إلى موسكو، السبت الماضي، والتقى على مدى 3 ساعات الرئيس فلاديمير بوتين، في الكرملين.
התיווך הישראלי | פוטין עדיין מסרב לקיים פסגה בירושלים • דיפלומטים מערביים לכאן חדשות: אין לשיחות של בנט עם רוסיה ואוקראינה כרגע השפעה על השטח#חדשותהשבת @AmichaiStein1 pic.twitter.com/akPuGhNlw8— כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2022
وبعد انتهاء زيارته إلى موسكو، غادر بينيت إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، كما هاتف زعماء أوروبيين كثر، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بموافقة من الإدارة الأمريكية.
ومنذ ذلك الوقت تحدث زيلينسكي هاتفيا مع بوتين 4 مرات على الأقل للاطلاع على آخر ما أسفرت عنه جهود الوساطة الإسرائيلية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.