https://arabic.sputniknews.com/20220313/وكالة-مسؤول-أمريكي-يؤكد-أن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-انطلق-من-إيران-1059826132.html

وكالة: مسؤول أمريكي يؤكد أن الهجوم الصاروخي على أربيل انطلق من إيران

وكالة: مسؤول أمريكي يؤكد أن الهجوم الصاروخي على أربيل انطلق من إيران

قال مسؤول أمريكي، صباح اليوم الأحد، إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر القنصلية الأمريكية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق انطلق من إيران. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T04:33+0000

2022-03-13T04:33+0000

2022-03-13T04:33+0000

العراق

أربيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103402/85/1034028597_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_bc9a0aa2d18da2d920350fac18101a90.jpg

وبحسب وكالة رويترز لم يخض المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تفاصيل أخرى.كان جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، قال اليوم، إن استهداف محافظة أربيل تم بـ 12 صاروخا باليستيا من خارج العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق. مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق ".وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن الهجوم هو تعد على أمن شعبنا.بدوره قال رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر في بيان على تويتر، "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان... وكأن الكرد ليسوا عراقيين".وتعرضت القوات الأمريكية المتمركزة في مجمع مطار أربيل الدولي في السابق لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ألقى مسؤولون أمريكيون بالمسؤولية فيها على فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، لكن لم تقع مثل هذه الهجمات منذ عدة أشهر.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/كردستان-استهداف-أربيل-تم-باستخدام-12-صاروخا-باليستيا-من-خارج-العراق-1059825231.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, أربيل