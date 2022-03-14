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أبو الغيط من لبنان: الانتخابات النيابية محطة مهمة على طريق الاستقرار

أبو الغيط من لبنان: الانتخابات النيابية محطة مهمة على طريق الاستقرار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها في الـ 15 من مايو/ أيار المقبل. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T16:45+0000

2022-03-14T16:45+0000

2022-03-14T16:45+0000

أخبار لبنان

أحمد أبو الغيط

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وحسب مصدر مسؤول في الجامعة العربية فإن أبو الغيط شدد على أهمية الانتخابات النيابية اللبنانية بالنسبة لاستقرار لبنان والدفع بجهود تحقيق الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية.وأوضح المصدر أن الأمين العام أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.وأضاف أن أبو الغيط أكد في مقابلاته وتصريحاته الاعلامية أن إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان وأن يسمح بفتح باب أمل للشعب بإمكانية البدء في مرحلة جديدة من الإصلاحات الضرورية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، إذا رغب لبنان في ذلك.ولاحظ أبو الغيط عزم القيادات الثلاث على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام في موعده، ودعا سيادته إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني واستعادة ثقة المجتمع الدولي بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان.هذا وتأتي زيارة الأمين العام إلى لبنان في إطار مشاركته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي يجري إطلاقه غدا في منظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة.

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أخبار لبنان, أحمد أبو الغيط