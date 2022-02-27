https://arabic.sputniknews.com/20220227/الأمين-المساعد-للجامعة-العربية-ندعم-المبادرة-الكويتية-لإنهاء-أزمة-لبنان-مع-الخليج-1059225560.html

الأمين المساعد للجامعة العربية: ندعم المبادرة الكويتية لإنهاء أزمة لبنان مع الخليج

الأمين المساعد للجامعة العربية: ندعم المبادرة الكويتية لإنهاء أزمة لبنان مع الخليج

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، اليوم الأحد، دعم الجامعة للمبادرة الكويتية الخاصة بحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T12:52+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن حسام زكي أن تلك المبادرة قد طرحها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتلقت الكويت الرد عليها من الجانب اللبناني.وأعرب السفير زكي عن أمله في تحسن الأمور واتجاهها إلى الأفضل، موضحا أن الجامعة العربية تتفهم منطلقات المبادرة الكويتية وتواصلت مع الجانبين الكويتي واللبناني، من أجل العمل على تجاوز الخلاف وحشد الصف العربي لدعم لبنان، الذي يعد ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك.وأكد أن الجامعة العربية تتابع باستمرار تطورات الأوضاع في لبنان، مشيرا إلى حرص لبنان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المرتقب في شهرمايو/أيار المقبل.وأشار السفير حسام زكي إلى أن الجامعة العربية على استعداد للمشاركة بمراقبين في الانتخابات اللبنانية المقبلة، من خلال فريق مدرب ولديه خبرة طويلة، مشددا على "الدعم المستمر من الجامعة للبنان في الخطوات التي تقودها إلى الاستقرار والعمل لمصلحة الشعب اللبناني".ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد صرح في التاسع عشر من الشهر الجاري، أن على لبنان تقديم إشارات أقوى بأنه جاد بشأن الإصلاح ليحصل على دعم من المجتمع الدولي فيما يواجه أزمة مالية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير السعودي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب وكالة "رويترز". وقال بن فرحان: "لبنان يحتاج أولا إلى إنقاذ نفسه بنشاط ... نحتاج إلى إشارة أقوى من الهيئة السياسية اللبنانية بأنهم يسيرون للأمام".وقال إن ذلك يشمل استقرار الاقتصاد ومعالجة قضايا الفساد وسوء الإدارة وكذلك "التدخل الإقليمي وفقدان سيادة الدولة".ووصلت علاقات لبنان بالخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق مانحا رئيسيا لبيروت، إلى الحضيض العام الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/بري-يدعو-إلى-حوار-بين-لبنان-ودول-الخليج-برعاية-كويتية-1058830544.html

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