https://arabic.sputniknews.com/20220314/ألمانيا-تخشى-انتشار-الجوع-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1059896786.html
ألمانيا تخشى انتشار الجوع بسبب الأزمة الأوكرانية
ألمانيا تخشى انتشار الجوع بسبب الأزمة الأوكرانية
صرحت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع الجوع في المناطق المعرضة لنقص الغذاء، بعد أن أدى "الصراع" بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T15:57+0000
2022-03-14T15:57+0000
2022-03-14T15:57+0000
روسيا
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أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. قال متحدث باسم وزارة الغذاء والزراعة الألمانية في إفادة صحفية: "لن نسمح بحدوث جوع بأي ثمن". روسيا وأوكرانيا هما أكبر منتجي القمح في العالم.يقول برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة إنهما يمثلان 30% من صادرات القمح العالمية و20% من مبيعات الذرة و76% من الصادرات العالمية لبذور عباد الشمس، مما يجعل منطقة البحر الأسود سلة الخبز في العالم.وأضاف المتحدث أن ألمانيا استضافت مؤتمرا افتراضيا لوزراء الزراعة في مجموعة السبع يوم الجمعة لمناقشة تأثير ارتفاع أسعار القمح في أفريقيا وآسيا، حيث قال الحلفاء إنهم سيتجنبون فرض قيود على سوق المواد الغذائية.من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين، إنه لم يتم فرض عقوبات على صادرات المحاصيل الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية.ومع ذلك، اعترف المتحدثان بأن القيود المفروضة على السوق المالي الروسي يمكن أن تؤثر على سلسلة التوريد.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
ألمانيا تخشى انتشار الجوع بسبب الأزمة الأوكرانية
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صرحت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع الجوع في المناطق المعرضة لنقص الغذاء، بعد أن أدى "الصراع" بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح.
برلين - سبوتنيك
. قال متحدث باسم وزارة الغذاء والزراعة الألمانية في إفادة صحفية: "لن نسمح بحدوث جوع بأي ثمن". روسيا وأوكرانيا هما أكبر منتجي القمح في العالم.
يقول برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة إنهما يمثلان 30% من صادرات القمح العالمية
و20% من مبيعات الذرة و76% من الصادرات العالمية لبذور عباد الشمس، مما يجعل منطقة البحر الأسود سلة الخبز في العالم.
وأضاف المتحدث أن ألمانيا استضافت مؤتمرا افتراضيا لوزراء الزراعة في مجموعة السبع يوم الجمعة لمناقشة تأثير ارتفاع أسعار القمح
في أفريقيا وآسيا، حيث قال الحلفاء إنهم سيتجنبون فرض قيود على سوق المواد الغذائية.
من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين، إنه لم يتم فرض عقوبات على صادرات المحاصيل الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية.
ومع ذلك، اعترف المتحدثان بأن القيود المفروضة على السوق المالي الروسي يمكن أن تؤثر على سلسلة التوريد.