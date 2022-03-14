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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدفاع-الروسية-نعرف-مواقع-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-وسنواصل-تنفيذ-الضربات-الموجهة-ضدهم-1059900844.html
الدفاع الروسية: نعرف مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسنواصل تنفيذ الضربات الموجهة ضدهم
الدفاع الروسية: نعرف مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسنواصل تنفيذ الضربات الموجهة ضدهم
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة اليوم الاثنين، إن "الجيش الروسي حدد مكان جميع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، وإن الضربات ضدهم... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T16:57+0000
2022-03-14T16:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد كوناشينكوف: "ضربت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مستودع ذخيرة كبير في محيط مصنع أنطونوف في كييف".وأردف: "تتخذ القوات المسلحة الروسية تدابير ضد مؤسسات الصناعة الدفاعية التي يستخدمها القوميون الأوكران في أعمالهم العدائية، ردًا على الهجوم على دونيتسك".وذكر أن "طائرات العمليات التكتيكية العسكرية والطائرات دون طيار استهدفت 86 عنصرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وقال كوناشينكوف في تصريح صحافي: "نحن نعرف جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسيستمر تنفيذ الضربات الدقيقة ضدهم، على غرار تدمير مراكز التدريب في قرية ستاريتشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي في 13 مارس/آذار".وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية: "أريد أن أحذر مرة أخرى، لن تكون هناك رحمة للمرتزقة، أينما كانوا على أراضي أوكرانيا".وأردف: "يشجع عدد من الدول الغربية على مستوى الدولة مشاركة مواطنيها كمرتزقة لأوكرانيا في العمليات العسكرية ضد وحدات من القوات الروسية".وشدد كوناشينكوف على أن "المسؤولية عن مقتل المرتزقة الأجانب في أوكرانيا تقع على عاتق قيادة دولهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الكرملين-روسيا-لا-تستبعد-السيطرة-على-المدن-الكبرى-في-أوكرانيا-1059884923.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: نعرف مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسنواصل تنفيذ الضربات الموجهة ضدهم

16:57 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة اليوم الاثنين، إن "الجيش الروسي حدد مكان جميع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، وإن الضربات ضدهم ستستمر".
وأفاد كوناشينكوف: "ضربت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مستودع ذخيرة كبير في محيط مصنع أنطونوف في كييف".
وأردف: "تتخذ القوات المسلحة الروسية تدابير ضد مؤسسات الصناعة الدفاعية التي يستخدمها القوميون الأوكران في أعمالهم العدائية، ردًا على الهجوم على دونيتسك".
وذكر أن "طائرات العمليات التكتيكية العسكرية والطائرات دون طيار استهدفت 86 عنصرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
الكرملين: روسيا لا تستبعد السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا
12:18 GMT
وقال كوناشينكوف في تصريح صحافي: "نحن نعرف جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسيستمر تنفيذ الضربات الدقيقة ضدهم، على غرار تدمير مراكز التدريب في قرية ستاريتشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي في 13 مارس/آذار".
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية: "أريد أن أحذر مرة أخرى، لن تكون هناك رحمة للمرتزقة، أينما كانوا على أراضي أوكرانيا".
وأردف: "يشجع عدد من الدول الغربية على مستوى الدولة مشاركة مواطنيها كمرتزقة لأوكرانيا في العمليات العسكرية ضد وحدات من القوات الروسية".
وشدد كوناشينكوف على أن "المسؤولية عن مقتل المرتزقة الأجانب في أوكرانيا تقع على عاتق قيادة دولهم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:58 GMT
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