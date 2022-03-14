https://arabic.sputniknews.com/20220314/الكاظمي-يتفقد-الموقع-الذي-تعرض-للقصف-الصاروخي-في-أربيل-صور-1059883522.html

الكاظمي يتفقد الموقع الذي تعرض للقصف الصاروخي في أربيل... صور

الكاظمي يتفقد الموقع الذي تعرض للقصف الصاروخي في أربيل... صور

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، صورا من زيارة الكاظمي ‏لموقع القصف الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل، عاصمة إقليم... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T12:00+0000

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كما زار الكاظمي مبنى فضائية "كردستان 24"، الذي تعرض لأضرار نتيجة القصف الصاروخي، وفقا لمكتبه الإعلامي.ووصل الكاظمي إلى أربيل، اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني ضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وفق "السومرية نيوز".وكان في استقبال الكاظمي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وعدد من كبار مسؤولي الإقليم.وفي وقت سابق، قال الكاظمي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف في بيان أن قصف أربيل جاء على خلفية "الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يصدر-بيانا-بشأن-الهجمات-الصاروخية-الإيرانية-على-أربيل-1059874722.html

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