https://arabic.sputniknews.com/20220314/الكاظمي-يصل-إلى-أربيل-على-رأس-وفد-أمني-بعد-الهجوم-الإيراني-1059874475.html

الكاظمي يصل إلى أربيل على رأس وفد أمني بعد الهجوم الإيراني

الكاظمي يصل إلى أربيل على رأس وفد أمني بعد الهجوم الإيراني

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي البلاد، بعد يوم من تعرضها لهجوم صاروخي من قبل إيران. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T09:11+0000

2022-03-14T09:11+0000

2022-03-14T09:11+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الحرس الثوري الإيراني

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ووصل الكاظمي إلى أربيل على رأس وفد أمني ضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وفق "السومرية نيوز".وكان في استقبال الكاظمي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وعدد من كبار مسؤولي الإقليم.وفي وقت سابق، قال الكاظمي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف في بيان أن قصف أربيل جاء على خلفية "الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.ومساء أمس السبت، أعلنت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية رفع حالة التأهب على حدود إسرائيل الشمالية، بما في ذلك في بطاريات القبة الحديدية خوفا من هجوم انتقامي إيراني بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري في قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي.والثلاثاء الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ضابطين من عناصره ضمن المدافعين عن "المراقد المقدسة" في قصف إسرائيلي على ريف دمشق قبل ذلك بيوم واحد.وأوضح الحرس الثوري في بيان، على ما أفادت به وقتها وكالة "فارس" أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد، متوعدا بأن يدفع "الكيان الصهيوني (إسرائيل) ثمن هذه الجريمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيران-حول-هجوم-أربيل-حذرنا-العراق-من-أن-قوى-خارجية-تستخدم-أراضيه-ضدنا-1059872484.html

https://arabic.sputniknews.com/20220312/إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-على-حدودها-الشمالية-خوفا-من-هجوم-انتقامي-إيراني-1059809813.html

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