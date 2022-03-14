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المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: سنتحدث مع السعودية حول عمليات الإعدام الأخيرة
المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: سنتحدث مع السعودية حول عمليات الإعدام الأخيرة
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T14:18+0000
2022-03-14T14:18+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وأعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، يوم السبت الماضي، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي بأكمله.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب "جرائم شنيعة متعددة" من بينها "الإرهاب والتخابر" مع جهات خارجية لتنفيذ "عمليات تخريب" بالمملكة.واتُهم بعضهم بالانتماء إلى تنظيمي "داعش" أو "القاعدة" أو جماعة "أنصار الله" اليمنية.وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن المدانيين ارتكبوا عدة جرائم منها، "اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى واستباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-السعودية-تنفذ-حكم-الإعدام-على-بعض-الأشخاص-عقب-صدور-أحكام-بثبوت-الإدانة-1059802617.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, بريطانيا

المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: سنتحدث مع السعودية حول عمليات الإعدام الأخيرة

14:18 GMT 14.03.2022
© AP Photo / Denis Farrellمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Denis Farrell
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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، يوم السبت الماضي، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي بأكمله.
وأضاف "تعارض المملكة المتحدة بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف في أي دولة كمسألة مبدأ، ونحن نثير بشكل روتيني قضايا حقوق الإنسان مع دول أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسنثير أحكام الإعدام التي نفذت يوم السبت مع الحكومة في الرياض".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب "جرائم شنيعة متعددة" من بينها "الإرهاب والتخابر" مع جهات خارجية لتنفيذ "عمليات تخريب" بالمملكة.
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا بتهم شملت قتل رجال أمن وتشكيل خلايا إرهابية بدعم خارجي
12 مارس, 12:58 GMT
واتُهم بعضهم بالانتماء إلى تنظيمي "داعش" أو "القاعدة" أو جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المجموعة الأخيرة "حوكمت من جانب 13 قاضيا مختلفا، وخضعت لعملية قضائية مكونة من ثلاث مراحل".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن المدانيين ارتكبوا عدة جرائم منها، "اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى واستباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم".
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