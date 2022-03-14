https://arabic.sputniknews.com/20220314/المتحدث-باسم-رئيس-وزراء-بريطانيا-سنتحدث-مع-السعودية-حول-عمليات-الإعدام-الأخيرة-1059891539.html

المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: سنتحدث مع السعودية حول عمليات الإعدام الأخيرة

المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: سنتحدث مع السعودية حول عمليات الإعدام الأخيرة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T14:18+0000

2022-03-14T14:18+0000

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وأعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، يوم السبت الماضي، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، وهو عدد يفوق من تم إعدامهم طوال العام الماضي بأكمله.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المجموعة التي تم إعدامها أدينت بارتكاب "جرائم شنيعة متعددة" من بينها "الإرهاب والتخابر" مع جهات خارجية لتنفيذ "عمليات تخريب" بالمملكة.واتُهم بعضهم بالانتماء إلى تنظيمي "داعش" أو "القاعدة" أو جماعة "أنصار الله" اليمنية.وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن المدانيين ارتكبوا عدة جرائم منها، "اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى واستباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-السعودية-تنفذ-حكم-الإعدام-على-بعض-الأشخاص-عقب-صدور-أحكام-بثبوت-الإدانة-1059802617.html

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