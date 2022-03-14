https://arabic.sputniknews.com/20220314/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-والخام-الأمريكي-يتراجع-دون-100-دولار-1059898980.html

انخفاض حاد لأسعار النفط... والخام الأمريكي يتراجع دون 100 دولار

انخفاض حاد لأسعار النفط... والخام الأمريكي يتراجع دون 100 دولار

انخفضت أسعار النفط بنحو 8% خلال تعاملات اليوم الاثنين، وتراجع الخام الأمريكي دون مستوى 100 دولار للبرميل، مع توجه الأنظار إلى المحادثات بين روسيا وأوكرانيا... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T16:24+0000

2022-03-14T16:24+0000

2022-03-14T16:25+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_ba27cb99be3be5a50ef1984cc481cfd9.jpg

خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8.75% من قيمتها خلال تعاملات اليوم لتتداول عند 99.76 دولار للبرميل، وهبط خام القياس العالمي "برنت" 8% ليتداول عند 103.68 دولار للبرميل، بحسب شبكة "سي إن بي سي".تترقب الأسواق نتائج جولة المحادثات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين، على أمل التوصل إلى حل ينهي الأزمة القائمة، وفي الوقت نفسه من المقرر تراجع الطلب الصيني للشهر الجاري بسبب عمليات الإغلاق الوبائي الموسعة التي من شأنها تعطيل المصانع.وتأتي عمليات البيع المكثفة اليوم لعقود النفط بعد تراجع الأسبوع الماضي، والذي شهد تسجيل خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أسوأ أسبوع لهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.قفز النفط فوق 100 دولار في أواخر فبراير/ شباط مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات في سوق يعاني نقصا بالفعل. لم تتوقف الأسعار عند هذا الحد.تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى مرتفع بلغ 130.50 دولارا الأسبوع الماضي، مع وصول خام برنت تقريبا إلى 140 دولارا، عند أعلى مستوى منذ 2008.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/تعاون-أمريكا-مع-فنزويلا-خطوة-باءت-بالفشل-لكن-أظهرت-الانفصام-السياسي-لدى-الغرب-1059888036.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, أسعار النفط اليوم