https://arabic.sputniknews.com/20220314/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-والخام-الأمريكي-يتراجع-دون-100-دولار-1059898980.html
انخفاض حاد لأسعار النفط... والخام الأمريكي يتراجع دون 100 دولار
انخفاض حاد لأسعار النفط... والخام الأمريكي يتراجع دون 100 دولار
انخفضت أسعار النفط بنحو 8% خلال تعاملات اليوم الاثنين، وتراجع الخام الأمريكي دون مستوى 100 دولار للبرميل، مع توجه الأنظار إلى المحادثات بين روسيا وأوكرانيا... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T16:24+0000
2022-03-14T16:24+0000
2022-03-14T16:25+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8.75% من قيمتها خلال تعاملات اليوم لتتداول عند 99.76 دولار للبرميل، وهبط خام القياس العالمي "برنت" 8% ليتداول عند 103.68 دولار للبرميل، بحسب شبكة "سي إن بي سي".تترقب الأسواق نتائج جولة المحادثات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين، على أمل التوصل إلى حل ينهي الأزمة القائمة، وفي الوقت نفسه من المقرر تراجع الطلب الصيني للشهر الجاري بسبب عمليات الإغلاق الوبائي الموسعة التي من شأنها تعطيل المصانع.وتأتي عمليات البيع المكثفة اليوم لعقود النفط بعد تراجع الأسبوع الماضي، والذي شهد تسجيل خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أسوأ أسبوع لهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.قفز النفط فوق 100 دولار في أواخر فبراير/ شباط مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات في سوق يعاني نقصا بالفعل. لم تتوقف الأسعار عند هذا الحد.تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى مرتفع بلغ 130.50 دولارا الأسبوع الماضي، مع وصول خام برنت تقريبا إلى 140 دولارا، عند أعلى مستوى منذ 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/تعاون-أمريكا-مع-فنزويلا-خطوة-باءت-بالفشل-لكن-أظهرت-الانفصام-السياسي-لدى-الغرب-1059888036.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
انخفاض حاد لأسعار النفط... والخام الأمريكي يتراجع دون 100 دولار
16:24 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 16:25 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
انخفضت أسعار النفط بنحو 8% خلال تعاملات اليوم الاثنين، وتراجع الخام الأمريكي دون مستوى 100 دولار للبرميل، مع توجه الأنظار إلى المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وإضافة إلى عمليات الإغلاق الجديدة في الصين.
خسرت العقود الآجلة
لخام غرب تكساس الوسيط 8.75% من قيمتها خلال تعاملات اليوم لتتداول عند 99.76 دولار للبرميل، وهبط خام القياس العالمي "برنت" 8% ليتداول عند 103.68 دولار للبرميل، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
تترقب الأسواق نتائج جولة المحادثات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين، على أمل التوصل إلى حل ينهي الأزمة القائمة، وفي الوقت نفسه من المقرر تراجع الطلب الصيني للشهر الجاري بسبب عمليات الإغلاق الوبائي الموسعة
التي من شأنها تعطيل المصانع.
وتأتي عمليات البيع المكثفة اليوم لعقود النفط بعد تراجع الأسبوع الماضي، والذي شهد تسجيل خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت أسوأ أسبوع لهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
قفز النفط فوق 100 دولار في أواخر فبراير/ شباط مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات في سوق يعاني نقصا بالفعل. لم تتوقف الأسعار عند هذا الحد.
تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى مرتفع بلغ 130.50 دولارا الأسبوع الماضي، مع وصول خام برنت تقريبا إلى 140 دولارا، عند أعلى مستوى منذ 2008.