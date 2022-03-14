https://arabic.sputniknews.com/20220314/انخفاض-أسعار-النفط-والغاز-بشكل-ملحوظ-وسط-ترقب-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-1059889471.html

انخفاض أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ وسط ترقب المحادثات الروسية الأوكرانية

انخفاض أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ وسط ترقب المحادثات الروسية الأوكرانية

تواصل أسعار النفط والغاز الانخفاض بعد أسبوع عاصف من تقلبات السوق، وسط آمال التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تستعد موسكو... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T13:53+0000

2022-03-14T13:53+0000

2022-03-14T13:53+0000

أسعار النفط اليوم

اقتصاد

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سجلت أسعار النفط الخام أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، الأسبوع الماضي، على الرغم من بلوغها أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وسط تقييم المتداولين للأضرار التي لحقت بالإمدادات العالمية.وفي التعاملات المبكرة الاثنين، انخفض خام "برنت" بنسبة 4.1% إلى 108.07 دولار للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.8% إلى 104.04 دولار، بحسب موقع "ياهو فايننس".أدى إعلان المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن فرض حظر على النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى زيادة الأسعار، لكنها تراجعت بحدة على مدار الأسبوع حيث أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تعزز الإمدادات.كما زاد عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران من تقلب السوق، مما عزز المخاوف بشأن العرض حيث واجهت محادثات إحياء اتفاقية 2015 خطر الانهيار.في الوقت ذاته، انخفضت أسعار الغاز القياسية الأوروبية بشكل حاد الاثنين، حيث من المقرر أن يعقد المسؤولون الروس والأوكرانيون محادثات عبر الفيديو في وقت لاحق اليوم.وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية بنسبة تصل إلى 16%، بينما انخفضت العقود الآجلة للغاز في المملكة المتحدة بأكثر من 12%.

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أسعار النفط اليوم, اقتصاد