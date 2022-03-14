https://arabic.sputniknews.com/20220314/إغلاق-عدد-من-المدن-والمصانع-في-الصين-مع-تفشي-واسع-النطاق-لكورونا-1059894425.html

إغلاق عدد من المدن والمصانع في الصين مع تفشي واسع النطاق لكورونا

إغلاق عدد من المدن والمصانع في الصين مع تفشي واسع النطاق لكورونا

قضى جميع الأشخاص البالغ عددهم 17 مليون شخص في مدينة شنتشن، التي تعد مركزا للتكنولوجيا في الصين، أول يوم كامل لهم تحت الإغلاق، اليوم الاثنين. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T15:05+0000

2022-03-14T15:05+0000

2022-03-14T15:05+0000

الصين

فيروس كورونا

أوميكرون

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وتزامن ذلك مع انتشار القيود في جميع أنحاء شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى، لمكافحة تفشي المرض الذي يتحدى استراتيجية عدم التسامح مع كوفيد في البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".وفرضت مدينة شنتشن الجنوبية هذا الإجراء لمواجهة التفشي الكبير لمتحور "أوميكرون" في المصانع والأحياء المرتبطة بهونغ كونغ القريبة، والتي تسجل عشرات الوفيات اليومية مع تفشي الفيروس.وقالت شركة "فوكسكون"، المورد الرئيسي لشركة "آبل"، إنها علقت عملياتها في شنتشن، حيث كان الإغلاق صعبا على الأنشطة الاقتصادية القائمة مركز التصنيع.شنتشن هي واحدة من عشر مدن على مستوى البلاد أغلقت أمام جميع السكان، واتخذ الإجراء يوم الاثنين في بعض أجزاء من المراكز الرئيسية الأخرى بما في ذلك داليان ونانجينغ وتيانجين، المجاورة للعاصمة.حذر مسؤولو الصحة من أن القيود الأكثر صرامة قد تكون في طريقها، حيث تتزايد المخاوف بشأن مرونة نهج الصين "صفر كوفيد" في مواجهة متغير "أوميكرون" شديد الانتشار.أبلغت السلطات عن 2300 حالة إصابة جديدة بالفيروس على مستوى البلاد يوم الاثنين ونحو 3400 حالة في اليوم السابق، وهو أعلى رقم يومي منذ عامين.وقال هوانغ تشيانغ المسؤول في مدينة شنتشن في إفادة صحفية يوم الاثنين: "كان هناك العديد من التجمعات الصغيرة في القرى والمصانع الحضرية، ويشير هذا إلى وجود مخاطر عالية للانتشار المجتمعي، ولا تزال هناك حاجة لمزيد من الاحتياطات".وأظهرت صور شاركها أحد سكان شنتشن مع وكالة "فرانس برس" أن مداخل المجمعات السكنية مغلقة بحواجز بلاستيكية كبيرة. تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة هونغ كونغ وسط مخاوف بشأن تأثير الفيروس في شنتشن.

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الصين, فيروس كورونا, أوميكرون