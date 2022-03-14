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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بلينكن-وكوليبا-يبحثان-الجهود-الدبلوماسية-لوقف-الحرب-في-أوكرانيا-1059866608.html
بلينكن وكوليبا يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا
بلينكن وكوليبا يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T02:08+0000
2022-03-14T02:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "الوزير بلينكن ووزير الخارجية (الأوكراني) كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب".كان فولوديمير زيلينسكي، أكد أن هدف الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا هو الحصول على النتائج المرجوة لإحلال السلام، وترتيب لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق أمس الأحد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن المفاوضات مع أوكرانيا سيتم استئنافها غدا الاثنين، نافيا بذلك تقارير حول انعقاد جولة من المفاوضات حاليا.وعقد الطرفان جولات سابقة من المفاوضات في بيلاروسيا، كما التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف بنظيره دميتري كوليبا في تركيا على هامش منتدى أنطاليا، لكن دون أي تطور بارز في الأوضاع.وتنطوي الشروط التي وضعها الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا، على تنازلات من جانب كييف، فيما يصر بوتين على أنها السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار وتشمل، بحسب الكرملين، "الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا وتطهير الدولة الأوكرانية من النزعة النازية، وضمان وضع أوكرانيا المحايد، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-الروسية-لن-نطلب-رفع-العقوبات-والضغط-الغربي-لن-يغير-مسار-موسكو-1059865209.html
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أخبار أوكرانيا

بلينكن وكوليبا يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا

02:08 GMT 14.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "الوزير بلينكن ووزير الخارجية (الأوكراني) كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب".
وأضاف المتحدث "أعاد الوزير (بلينكن) التأكيد على تضامن الولايات المتحدة الثابت مع أوكرانيا".
كان فولوديمير زيلينسكي، أكد أن هدف الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا هو الحصول على النتائج المرجوة لإحلال السلام، وترتيب لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق أمس الأحد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن المفاوضات مع أوكرانيا سيتم استئنافها غدا الاثنين، نافيا بذلك تقارير حول انعقاد جولة من المفاوضات حاليا.
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: لن نطلب رفع العقوبات والضغط الغربي لن يغير مسار موسكو
أمس, 21:58 GMT
وعقد الطرفان جولات سابقة من المفاوضات في بيلاروسيا، كما التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف بنظيره دميتري كوليبا في تركيا على هامش منتدى أنطاليا، لكن دون أي تطور بارز في الأوضاع.
وتنطوي الشروط التي وضعها الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا، على تنازلات من جانب كييف، فيما يصر بوتين على أنها السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار وتشمل، بحسب الكرملين، "الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا وتطهير الدولة الأوكرانية من النزعة النازية، وضمان وضع أوكرانيا المحايد، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
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