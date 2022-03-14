https://arabic.sputniknews.com/20220314/بلينكن-وكوليبا-يبحثان-الجهود-الدبلوماسية-لوقف-الحرب-في-أوكرانيا-1059866608.html

بلينكن وكوليبا يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا

بلينكن وكوليبا يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T02:08+0000

2022-03-14T02:08+0000

2022-03-14T02:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "الوزير بلينكن ووزير الخارجية (الأوكراني) كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب".كان فولوديمير زيلينسكي، أكد أن هدف الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا هو الحصول على النتائج المرجوة لإحلال السلام، وترتيب لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق أمس الأحد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن المفاوضات مع أوكرانيا سيتم استئنافها غدا الاثنين، نافيا بذلك تقارير حول انعقاد جولة من المفاوضات حاليا.وعقد الطرفان جولات سابقة من المفاوضات في بيلاروسيا، كما التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف بنظيره دميتري كوليبا في تركيا على هامش منتدى أنطاليا، لكن دون أي تطور بارز في الأوضاع.وتنطوي الشروط التي وضعها الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا، على تنازلات من جانب كييف، فيما يصر بوتين على أنها السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار وتشمل، بحسب الكرملين، "الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا وتطهير الدولة الأوكرانية من النزعة النازية، وضمان وضع أوكرانيا المحايد، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-الروسية-لن-نطلب-رفع-العقوبات-والضغط-الغربي-لن-يغير-مسار-موسكو-1059865209.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا