https://arabic.sputniknews.com/20220314/بومبيو-إيران-هي-أكبر-دولة-راعية-للإرهاب-ويجب-أن-تظل-العقوبات-المفروضة-عليها-سارية-1059885089.html

بومبيو: إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب ويجب أن تظل العقوبات المفروضة عليها سارية

بومبيو: إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب ويجب أن تظل العقوبات المفروضة عليها سارية

شنّ وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بوميو، اليوم الاثنين، هجوما على إيران، مشيرا إلى أنها "أكبر دولة راعية ‏للإرهاب في العالم".‏ 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T12:17+0000

2022-03-14T12:17+0000

2022-03-14T12:17+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

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كما طالب بومبيو بأنه "يجب أن تظل إيران مصنفة كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وكذلك أن تظل العقوبات المفروضة عليها والمتعلقة بالإرهاب سارية".وناشد بومبيو كذلك في تغريدة له على "تويتر" بأنه "يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق بعدما كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدفع أموالا شهرية لتوفير الأمن له على مدار 24 ساعة، وذلك لأنه يواجه تهديدات "جادة وحقيقية" من ‏إيران.‏وقالت الوزارة في تقريرها المقدم إلى الكونغرس الأمريكي إنها تدفع أكثر من مليوني دولار شهريا لحماية بومبيو وكذلك كبير مساعديه السابق، الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، برايان هوك، لحمايتهما من التهديدات الإيرانية، وفقا وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأبلغت الوزارة في تقريرها الذي يحمل علامة "حساس لكن غير سري" أن تكلفة حماية بومبيو وهوك في الفترة من أغسطس/ آب 2021 وفبراير/ شباط 2022 بلغت 13.1 مليون دولار.وكان مايك بومبيو وبرايان هوك قاد كلاهما حملة "الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد إيران، وفرضا عقوبات معوقة عليها.وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف في بيان أن قصف أربيل جاء على خلفية "الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/تقارير-مايك-بومبيو-يستعد-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-1057160173.html

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