https://arabic.sputniknews.com/20220314/دبلوماسيان-الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-تجميد-أصول-الملياردير-الروسي-مالك-تشيلسي-1059883826.html

دبلوماسيان: الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول الملياردير الروسي مالك تشيلسي

دبلوماسيان: الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول الملياردير الروسي مالك تشيلسي

قال مصدران دبلوماسيان، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على إدراج رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم في قائمة العقوبات. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T12:02+0000

2022-03-14T12:02+0000

2022-03-14T12:02+0000

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وقال أحد المصدرين لوكالة "رويترز" إن الضوء الأخضر غير الرسمي لإدراج أبراموفيتش جاء في اجتماع يوم الأحد، وأن مبعوثي الاتحاد الأوروبي سيجتمعون مرة أخرى، اليوم الاثنين، لتبني هذا الإجراء ومجموعة أخرى من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.وقال مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، إن مالك نادي تشيلسي يحمل جواز سفر برتغاليا، مما يعني أن البرتغال يمكنها من حيث المبدأ الامتناع عن فرض تجميد الأصول وحظر السفر عليه على مستوى الاتحاد الأوروبي.قال مصدر مطلع إن الطائرة الخاصة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات موجودة في إسرائيل، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تقلع في وقت لاحق اليوم بعد مرور أقل من 24 ساعة على وصولها.وأكد المصدر تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طائرة أبراموفيتش هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب في وقت متأخر أمس الأحد.ولم يتضح ما إذا كان أبراموفيتش، الذي يحمل كذلك الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية، كان على متن الطائرة.وكان الملياردير الذي يملك نادي تشيلسي البريطاني لكرة القدم ضمن سبعة أثرياء روس أضيفوا إلى قائمة عقوبات بريطانية، يوم الخميس، في محاولة للضغط على روسيا.وقال مصدر من وزارة النقل البريطانية، يوم الجمعة، إن بريطانيا تتحرى عن طائرات أو مروحيات مملوكة للسبعة الذين فرضت عليهم عقوبات.ولن تكون العقوبات سارية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وهو ما يحدث عادة في غضون ساعات أو في اليوم التالي للموافقة الرسمية.وفرض الغرب عقوبات على أثرياء روسيا وجمد أصول الدولة وعزل الكثير من قطاع الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي في محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير مساره فيما يتعلق بأوكرانيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم الأحد، إن موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-الروسية-لن-نطلب-رفع-العقوبات-والضغط-الغربي-لن-يغير-مسار-موسكو-1059865209.html

https://arabic.sputniknews.com/20220313/طائرة-الملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-مالك-تشيلسي-تحط-في-إسرائيل-1059864239.html

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