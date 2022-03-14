https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-الوزراء-العراقي-يلتقي-مسعود-بارزاني-في-أربيل-1059874965.html
رئيس الوزراء العراقي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل
رئيس الوزراء العراقي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل
عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، لقاء مع مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:25+0000
2022-03-14T09:25+0000
2022-03-14T09:25+0000
أخبار العراق اليوم
أربيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_b93a377d44683048d4e988d9d2307be4.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي، التقى بارزاني في أربيل.ووصل رئيس الوزراء العراقي، صباح اليوم إلى أربيل، بعد يوم من تعرضها لهجوم صاروخي من قبل إيران.وصاحب الكاظمي إلى أربيل وفد أمني ضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.وكان في استقبال الكاظمي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وعدد من كبار مسؤولي الإقليم.وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية (في أربيل) بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف في بيان أن قصف أربيل جاء على خلفية "الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مصدر-عراقي-يكشف-أسباب-الانتشار-الأمني-على-طريق-مطار-بغداد-1059869710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_116:0:1484:1026_1920x0_80_0_0_03b22233c48625dc5462dc6231cf21fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أربيل
رئيس الوزراء العراقي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل
تابعنا عبر
عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، لقاء مع مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية
عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي، التقى بارزاني في أربيل.
ووصل رئيس الوزراء العراقي
، صباح اليوم إلى أربيل، بعد يوم من تعرضها لهجوم صاروخي من قبل إيران.
وصاحب الكاظمي إلى أربيل وفد أمني ضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.
وكان في استقبال الكاظمي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وعدد من كبار مسؤولي الإقليم.
وأمس الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية (في أربيل) بصواريخ بالغة الدقة".
وأضاف في بيان أن قصف أربيل جاء على خلفية "الجرائم الأخيرة للکیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.