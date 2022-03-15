https://arabic.sputniknews.com/20220315/أتليتيكو-ينتصر-في-أولد-ترافورد-ويطيح-بيونايتد-من-دوري-الأبطال-1059952763.html

أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال

أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال

أطاح أتليتيكو مدريد بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل إلى دور الثمانية بعد أن سجل له البرازيلي رينان لودي بضربة رأس في الدقيقة 41 لينتصر... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T22:19+0000

2022-03-15T22:19+0000

2022-03-15T22:19+0000

مانشستر يونايتد

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ومن إحدى هجمات أتليتيكو المرتدة المميزة، مرر جواو فيلكس بلمسة ذكية إلى أنطوان غريزمان الذي أرسل كرة عرضية حولها لودي إلى الشباك برأسه عند القائم البعيد.وجاء الهدف عكس سير اللعب حيث صنع يونايتد الفرص الأخطر، رغم أن فيلكس سجل هدفا قبل ذلك لكنه أُلغي بداعي التسلل لصالح الفريق الزائر.وتقدم يونايتد للهجوم بعد الاستراحة بحثا عن هدف التعادل، لكن هجماته كانت عشوائية وصمد دفاع الفريق الإسباني الصلب ليخرج منتصرا ويبلغ دور الثمانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/أرسنال-يجتاز-مانشستر-يونايتد-بعد-فوزه-على-على-ليستر-1059864837.html

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مانشستر يونايتد