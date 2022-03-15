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أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال
أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال
أطاح أتليتيكو مدريد بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل إلى دور الثمانية بعد أن سجل له البرازيلي رينان لودي بضربة رأس في الدقيقة 41 لينتصر... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T22:19+0000
2022-03-15T22:19+0000
مانشستر يونايتد
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ومن إحدى هجمات أتليتيكو المرتدة المميزة، مرر جواو فيلكس بلمسة ذكية إلى أنطوان غريزمان الذي أرسل كرة عرضية حولها لودي إلى الشباك برأسه عند القائم البعيد.وجاء الهدف عكس سير اللعب حيث صنع يونايتد الفرص الأخطر، رغم أن فيلكس سجل هدفا قبل ذلك لكنه أُلغي بداعي التسلل لصالح الفريق الزائر.وتقدم يونايتد للهجوم بعد الاستراحة بحثا عن هدف التعادل، لكن هجماته كانت عشوائية وصمد دفاع الفريق الإسباني الصلب ليخرج منتصرا ويبلغ دور الثمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/أرسنال-يجتاز-مانشستر-يونايتد-بعد-فوزه-على-على-ليستر-1059864837.html
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مانشستر يونايتد

أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال

22:19 GMT 15.03.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEأتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال 15 مارس
أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال 15 مارس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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أطاح أتليتيكو مدريد بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل إلى دور الثمانية بعد أن سجل له البرازيلي رينان لودي بضربة رأس في الدقيقة 41 لينتصر في استاد أولد ترافورد، اليوم الثلاثاء.
ومن إحدى هجمات أتليتيكو المرتدة المميزة، مرر جواو فيلكس بلمسة ذكية إلى أنطوان غريزمان الذي أرسل كرة عرضية حولها لودي إلى الشباك برأسه عند القائم البعيد.
وجاء الهدف عكس سير اللعب حيث صنع يونايتد الفرص الأخطر، رغم أن فيلكس سجل هدفا قبل ذلك لكنه أُلغي بداعي التسلل لصالح الفريق الزائر.
أرسنال يجتاز مانشستر يونايتد بعد فوزه على على ليستر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
أرسنال يجتاز مانشستر يونايتد بعد فوزه على على ليستر
13 مارس, 21:35 GMT
وتقدم يونايتد للهجوم بعد الاستراحة بحثا عن هدف التعادل، لكن هجماته كانت عشوائية وصمد دفاع الفريق الإسباني الصلب ليخرج منتصرا ويبلغ دور الثمانية.
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