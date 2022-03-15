https://arabic.sputniknews.com/20220315/أتليتيكو-ينتصر-في-أولد-ترافورد-ويطيح-بيونايتد-من-دوري-الأبطال-1059952763.html
أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال
أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال
أطاح أتليتيكو مدريد بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل إلى دور الثمانية بعد أن سجل له البرازيلي رينان لودي بضربة رأس في الدقيقة 41 لينتصر... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T22:19+0000
2022-03-15T22:19+0000
2022-03-15T22:19+0000
مانشستر يونايتد
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ومن إحدى هجمات أتليتيكو المرتدة المميزة، مرر جواو فيلكس بلمسة ذكية إلى أنطوان غريزمان الذي أرسل كرة عرضية حولها لودي إلى الشباك برأسه عند القائم البعيد.وجاء الهدف عكس سير اللعب حيث صنع يونايتد الفرص الأخطر، رغم أن فيلكس سجل هدفا قبل ذلك لكنه أُلغي بداعي التسلل لصالح الفريق الزائر.وتقدم يونايتد للهجوم بعد الاستراحة بحثا عن هدف التعادل، لكن هجماته كانت عشوائية وصمد دفاع الفريق الإسباني الصلب ليخرج منتصرا ويبلغ دور الثمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/أرسنال-يجتاز-مانشستر-يونايتد-بعد-فوزه-على-على-ليستر-1059864837.html
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مانشستر يونايتد
أتليتيكو ينتصر في أولد ترافورد ويطيح بيونايتد من دوري الأبطال
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أطاح أتليتيكو مدريد بمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل إلى دور الثمانية بعد أن سجل له البرازيلي رينان لودي بضربة رأس في الدقيقة 41 لينتصر في استاد أولد ترافورد، اليوم الثلاثاء.
ومن إحدى هجمات أتليتيكو المرتدة المميزة، مرر جواو فيلكس بلمسة ذكية
إلى أنطوان غريزمان الذي أرسل كرة عرضية حولها لودي إلى الشباك برأسه عند القائم البعيد.
وجاء الهدف عكس سير اللعب حيث صنع يونايتد الفرص الأخطر
، رغم أن فيلكس سجل هدفا قبل ذلك لكنه أُلغي بداعي التسلل لصالح الفريق الزائر.
وتقدم يونايتد للهجوم بعد الاستراحة بحثا عن هدف التعادل، لكن هجماته كانت عشوائية وصمد دفاع الفريق الإسباني الصلب ليخرج منتصرا ويبلغ دور الثمانية.