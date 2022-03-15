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أردوغان: تركيا ستظل دائما ملاذا للمظلومين
أردوغان: تركيا ستظل دائما ملاذا للمظلومين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستظل دائما ملاذا للمظلومين. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:13+0000
2022-03-15T15:13+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي ببرنامج "جوائز الخير الدولية" في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان إن تركيا ستبقى ملاذا للمظلومين سواء من العراق أو سوريا أو أفغانستان، واليوم من أوكرانيا.وعن دعم أنقرة لأفريقيا، أكد الرئيس التركي أن بلاده لم تدر ظهرها للدول الشقيقة في إفريقيا لمكافحة فيروس كورونا كما فعل الغرب.وأشار إلى أن بلاده قدمت مساعدات طبية إلى 160 دولة و12 منظمة دولية.وأوضح أن أنقرة قامت بتوزيع اللقاح المحلي "توركوفاك" المضاد لكورونا، بالإضافة إلى التطعيمات التي تم شراؤها من الخارج للمناطق الأكثر تضررا بالوباء.ولفت إلى أن أنقرة تقدم تدريجيا 15 مليون جرعة من اللقاح لدول القارة السمراء بناء على الوعود التي قدمتها في قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بينهم-مصريون-وعراقيون-توقيف-222-مهاجرا-غير-شرعي-في-تركيا-1059873025.html
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان: تركيا ستظل دائما ملاذا للمظلومين

15:13 GMT 15.03.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستظل دائما ملاذا للمظلومين.
جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي ببرنامج "جوائز الخير الدولية" في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال أردوغان إن تركيا ستبقى ملاذا للمظلومين سواء من العراق أو سوريا أو أفغانستان، واليوم من أوكرانيا.
وعن دعم أنقرة لأفريقيا، أكد الرئيس التركي أن بلاده لم تدر ظهرها للدول الشقيقة في إفريقيا لمكافحة فيروس كورونا كما فعل الغرب.
وأشار إلى أن بلاده قدمت مساعدات طبية إلى 160 دولة و12 منظمة دولية.
وأوضح أن أنقرة قامت بتوزيع اللقاح المحلي "توركوفاك" المضاد لكورونا، بالإضافة إلى التطعيمات التي تم شراؤها من الخارج للمناطق الأكثر تضررا بالوباء.
ولفت إلى أن أنقرة تقدم تدريجيا 15 مليون جرعة من اللقاح لدول القارة السمراء بناء على الوعود التي قدمتها في قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة.
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