https://arabic.sputniknews.com/20220315/أردوغان-وزير-خارجية-تركيا-يزور-روسيا-غدا-وبعدها-أوكرانيا-لبحث-وقف-إطلاق-النار-بين-الجانبين-1059946012.html

أردوغان: وزير خارجية تركيا يزور روسيا غدا وبعدها أوكرانيا لبحث وقف إطلاق النار بين الجانبين

أردوغان: وزير خارجية تركيا يزور روسيا غدا وبعدها أوكرانيا لبحث وقف إطلاق النار بين الجانبين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سيجري غدا مباحثات في موسكو ثم يتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى كييف،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T18:01+0000

2022-03-15T18:01+0000

2022-03-15T18:01+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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رجب طيب أردوغان

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "سيتوجه تشاووش أوغلو اليوم إلى موسكو ويجري غدا مباحثات في موسكو ثم سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى أوكرانيا"، موضحًا: "سيبحث تشاووش أوغلو مساعي وقف إطلاق النار مع الجانبين الروسي والأوكراني".وأشار أردوغان إلى أن "اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا فسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار".وأكد وزير الخارجية التركي أنه لم يكن هناك أية توترات في الحديث بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال محادثات المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، في ضوء محاولة إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية.وتأتي هذه اللقاءات بعدما توسطت تركيا لحل الصراع الروسي الأوكراني، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/أردوغان-لنظيره-الأمريكي-تركيا-تواصل-جهودها-للتوصل-إلى-حل-سياسي-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059740328.html

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