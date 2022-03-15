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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/أردوغان-وزير-خارجية-تركيا-يزور-روسيا-غدا-وبعدها-أوكرانيا-لبحث-وقف-إطلاق-النار-بين-الجانبين-1059946012.html
أردوغان: وزير خارجية تركيا يزور روسيا غدا وبعدها أوكرانيا لبحث وقف إطلاق النار بين الجانبين
أردوغان: وزير خارجية تركيا يزور روسيا غدا وبعدها أوكرانيا لبحث وقف إطلاق النار بين الجانبين
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سيجري غدا مباحثات في موسكو ثم يتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى كييف،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T18:01+0000
2022-03-15T18:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "سيتوجه تشاووش أوغلو اليوم إلى موسكو ويجري غدا مباحثات في موسكو ثم سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى أوكرانيا"، موضحًا: "سيبحث تشاووش أوغلو مساعي وقف إطلاق النار مع الجانبين الروسي والأوكراني".وأشار أردوغان إلى أن "اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا فسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار".وأكد وزير الخارجية التركي أنه لم يكن هناك أية توترات في الحديث بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال محادثات المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، في ضوء محاولة إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية.وتأتي هذه اللقاءات بعدما توسطت تركيا لحل الصراع الروسي الأوكراني، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/أردوغان-لنظيره-الأمريكي-تركيا-تواصل-جهودها-للتوصل-إلى-حل-سياسي-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059740328.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رجب طيب أردوغان

أردوغان: وزير خارجية تركيا يزور روسيا غدا وبعدها أوكرانيا لبحث وقف إطلاق النار بين الجانبين

18:01 GMT 15.03.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو سيجري غدا مباحثات في موسكو ثم يتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى كييف، وذلك في إطار المساعي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "سيتوجه تشاووش أوغلو اليوم إلى موسكو ويجري غدا مباحثات في موسكو ثم سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى أوكرانيا"، موضحًا: "سيبحث تشاووش أوغلو مساعي وقف إطلاق النار مع الجانبين الروسي والأوكراني".
وأشار أردوغان إلى أن "اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا فسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار".
وأكد وزير الخارجية التركي أنه لم يكن هناك أية توترات في الحديث بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال محادثات المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، في ضوء محاولة إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية.
وتأتي هذه اللقاءات بعدما توسطت تركيا لحل الصراع الروسي الأوكراني، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع ثنائي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أردوغان لنظيره الأمريكي: تركيا تواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي بين روسيا وأوكرانيا
10 مارس, 18:55 GMT
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:33 GMT
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