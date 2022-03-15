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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الاتحاد-الأوروبي-يتجه-لفرض-حزمة-رابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1059945261.html
الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه سيوسع قائمةً ضمن الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا، بحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:41+0000
2022-03-15T17:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وتقول الوثيقة: "ستكون هناك أيضا قائمة جديدة بالأفراد المتورطين في "المعلومات المضللة"، حسب تعبيرهم.وكما هو متوقع، ستنشر القوائم الجديدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وبعد ذلك ستدخل العقوبات حيز التنفيذ.يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر حظر بث منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من داخل حدوده.وطالب الاتحاد الأوروبي شركة غوغل بحذف مواقع المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث في أوروبا، كجزء من سلسلة العقوبات الموقعة على المؤسستين الروسيتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-غوغل-بحذف-آر-تي-وسبوتنيك-من-نتائج-البحث-1059709666.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا

17:41 GMT 15.03.2022
© REUTERS / FRANCOIS LENOIRمبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل
مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه سيوسع قائمةً ضمن الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا، بحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.
وتقول الوثيقة: "ستكون هناك أيضا قائمة جديدة بالأفراد المتورطين في "المعلومات المضللة"، حسب تعبيرهم.
وكما هو متوقع، ستنشر القوائم الجديدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وبعد ذلك ستدخل العقوبات حيز التنفيذ.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر حظر بث منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من داخل حدوده.
وطالب الاتحاد الأوروبي شركة غوغل بحذف مواقع المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث في أوروبا، كجزء من سلسلة العقوبات الموقعة على المؤسستين الروسيتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
حوار وكالة سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، روسيا 17 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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الاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بحذف "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:33 GMT
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