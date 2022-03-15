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الصين: لنا الحق في حماية مصالحنا ولا نريد التأثر بالعقوبات على روسيا
الصين: لنا الحق في حماية مصالحنا ولا نريد التأثر بالعقوبات على روسيا
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين تريد تجنب التأثر بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا حق بلاده في... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T16:52+0000
2022-03-15T16:52+0000
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وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لمناقشة الأزمة في أوكرانيا قال وانغ: "الصين ليست طرفا في الأزمة، ولا تريد أن تؤثر العقوبات عليها. للصين الحق في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة."تقول الولايات المتحدة إنها تخشى أن تسعى الصين، التي تعد مركزا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، إلى التخفيف من تأثير الإجراءات المصممة "لتدمير الاقتصاد الروسي" إذا استمرت الحرب، بحسب شبكة "سي إن بي سي".منذ بدء العملية العسكرية، ترفض بكين الاصطفاف مع الغرب أو وصف العملية بـ"الغزو"، وقالت إن الصين ستحافظ على التجارة الطبيعية بين البلدين، ولم تنضم إلى عقوبات على روسيا.وفي حديثه مع الإسباني ألباريس، أكد وانغ موقف بكين الراسخ منذ فترة طويلة والمتمثل في الاعتراض على العقوبات أحادية الجانب خارج الأمم المتحدة.وقال وانغ: "تعارض الصين دائما استخدام العقوبات لحل المشاكل، بل وتعارض بشكل أكبر العقوبات الأحادية التي لا أساس لها في القانون الدولي، والتي من شأنها تقويض القواعد الدولية وإلحاق الضرر بمعيشة الناس في جميع البلدان".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الصين-تنفي-مزاعم-أن-روسيا-طلبت-مساعدة-عسكرية-منها-1059885726.html
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الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين: لنا الحق في حماية مصالحنا ولا نريد التأثر بالعقوبات على روسيا

16:52 GMT 15.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين تريد تجنب التأثر بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا حق بلاده في حماية مصالحها.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لمناقشة الأزمة في أوكرانيا قال وانغ: "الصين ليست طرفا في الأزمة، ولا تريد أن تؤثر العقوبات عليها. للصين الحق في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة."
تقول الولايات المتحدة إنها تخشى أن تسعى الصين، التي تعد مركزا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، إلى التخفيف من تأثير الإجراءات المصممة "لتدمير الاقتصاد الروسي" إذا استمرت الحرب، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الصين تنفي مزاعم أن روسيا طلبت مساعدة عسكرية منها
أمس, 12:34 GMT
منذ بدء العملية العسكرية، ترفض بكين الاصطفاف مع الغرب أو وصف العملية بـ"الغزو"، وقالت إن الصين ستحافظ على التجارة الطبيعية بين البلدين، ولم تنضم إلى عقوبات على روسيا.
وفي حديثه مع الإسباني ألباريس، أكد وانغ موقف بكين الراسخ منذ فترة طويلة والمتمثل في الاعتراض على العقوبات أحادية الجانب خارج الأمم المتحدة.
وقال وانغ: "تعارض الصين دائما استخدام العقوبات لحل المشاكل، بل وتعارض بشكل أكبر العقوبات الأحادية التي لا أساس لها في القانون الدولي، والتي من شأنها تقويض القواعد الدولية وإلحاق الضرر بمعيشة الناس في جميع البلدان".
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:40 GMT
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