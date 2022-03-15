https://arabic.sputniknews.com/20220315/الصين-لنا-الحق-في-حماية-مصالحنا-ولا-نريد-التأثر-بالعقوبات-على-روسيا-1059943073.html

الصين: لنا الحق في حماية مصالحنا ولا نريد التأثر بالعقوبات على روسيا

الصين: لنا الحق في حماية مصالحنا ولا نريد التأثر بالعقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين تريد تجنب التأثر بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدا حق بلاده في... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T16:52+0000

2022-03-15T16:52+0000

2022-03-15T16:52+0000

الصين

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050583063_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_36e6e01c6499853047c92d81ca25b44b.jpg

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لمناقشة الأزمة في أوكرانيا قال وانغ: "الصين ليست طرفا في الأزمة، ولا تريد أن تؤثر العقوبات عليها. للصين الحق في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة."تقول الولايات المتحدة إنها تخشى أن تسعى الصين، التي تعد مركزا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، إلى التخفيف من تأثير الإجراءات المصممة "لتدمير الاقتصاد الروسي" إذا استمرت الحرب، بحسب شبكة "سي إن بي سي".منذ بدء العملية العسكرية، ترفض بكين الاصطفاف مع الغرب أو وصف العملية بـ"الغزو"، وقالت إن الصين ستحافظ على التجارة الطبيعية بين البلدين، ولم تنضم إلى عقوبات على روسيا.وفي حديثه مع الإسباني ألباريس، أكد وانغ موقف بكين الراسخ منذ فترة طويلة والمتمثل في الاعتراض على العقوبات أحادية الجانب خارج الأمم المتحدة.وقال وانغ: "تعارض الصين دائما استخدام العقوبات لحل المشاكل، بل وتعارض بشكل أكبر العقوبات الأحادية التي لا أساس لها في القانون الدولي، والتي من شأنها تقويض القواعد الدولية وإلحاق الضرر بمعيشة الناس في جميع البلدان".

https://arabic.sputniknews.com/20220314/الصين-تنفي-مزاعم-أن-روسيا-طلبت-مساعدة-عسكرية-منها-1059885726.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية