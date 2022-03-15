https://arabic.sputniknews.com/20220315/الناتو-آلاف-القوات-البرية-والبحرية-والجوية-مستعدة-للمواجهة-وعلى-بوتين-إنهاء-الحرب-1059933826.html
الناتو: آلاف القوات البرية والبحرية والجوية مستعدة للمواجهة وعلى بوتين إنهاء الحرب
الناتو: آلاف القوات البرية والبحرية والجوية مستعدة للمواجهة وعلى بوتين إنهاء الحرب
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:35+0000
2022-03-15T14:35+0000
2022-03-15T15:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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أمستردام - سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الاستثنائي لوزراء دفاع الناتو غدا، لبحث الأزمة الأوكرانية: "بوتين مسؤول عن هذه الحرب وعليه إنهاؤها، ولديه الفرصة لسحب قواته من أوكرانيا والحوار للتوصل إلى حل سلمي سياسي".وبدأت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا وإلزام صفة حيادها على الصعيد الدولي.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/زيلينسكي-أوكرانيا-سمعت-أنها-لن-تنظم-للناتوهذا-صحيح-ويجب-الاعتراف-بذلك-1059928507.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
الناتو: آلاف القوات البرية والبحرية والجوية مستعدة للمواجهة وعلى بوتين إنهاء الحرب
14:35 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أمستردام - سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الاستثنائي لوزراء دفاع الناتو غدا، لبحث الأزمة الأوكرانية
: "بوتين مسؤول عن هذه الحرب وعليه إنهاؤها، ولديه الفرصة لسحب قواته من أوكرانيا والحوار للتوصل إلى حل سلمي سياسي".
وتابع: "الآلاف من القوات البرية والبحرية والجوية مستعدة لأي هجوم محتمل على دول حلف الناتو"، مشيرا إلى أن "الناتو يتحمل مسؤولية الدفاع وحماية جميع الحلفاء خاصة في ظل الأوقات الخطرة في أوروبا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا".
وتابع أمين عام الناتو: "أي دعم عسكري أو غيره من أنواع الدعم لروسيا في حربها العدائية ضد أوكرانيا ينتهك القانون الدولي وندعو الصين لإدانة الحرب وعدم دعم روسيا"، مشددا: "نراقب القطاع الجوي والحدود حول الناتو لمنع وقوع حوادث وتوسع الصراع".
وبدأت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقضاء على الجماعات النازية والقومية المتطرفة في أوكرانيا
وإلزام صفة حيادها على الصعيد الدولي.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.