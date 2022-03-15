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https://arabic.sputniknews.com/20220315/طبيبة-روسية-تقدم-نصائح-بخصوص-المشاكل-الصحية-الناجمة-عن-خفقان-القلب-1059922415.html
طبيبة روسية تقدم نصائح بخصوص المشاكل الصحية الناجمة عن خفقان القلب
طبيبة روسية تقدم نصائح بخصوص المشاكل الصحية الناجمة عن خفقان القلب
خفقان القلب هو الشعور بخفقان سريع أو اضطراب في ضربات القلب أو سرعتها. وقد يسبب الإجهاد أو ممارسة التمارين أو تناول أدوية أو مشكلة طبية، في حالات نادرة - تحفيز... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T10:57+0000
2022-03-15T10:57+0000
منوعات
أمراض القلب والسكري والضغط
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وأضافت كورينيفيتش: "أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى الهدوء وقياس معدل النبض ومؤشرات ضغط الدم، فإذا كان طبيعيا فقم بتمارين التنفس وحاول الاسترخاء".وتابعت كورينيفيتش: "أما إذا كان الضغط مرتفعا، فعليك تناول الدواء اللازم. وإذا كان منخفضا، فاستلقي بشكل أفقي وارفع ساقيك واشرب المزيد من السوائل"، وفقا لموقع "ميديك فوروم".وقالت كورينيفيتش أن "القلب يبدأ عند بعض الناس في الخفقان بقوة حتى مع انخفاض النبض بمقدار 70 أو 80 نبضة في الدقيقة. فهذه علامة على الإجهاد النفسي والعاطفي. المساعدة في هذه الحالة هو اللجوء إلى وسائل الهدوء، بما في ذلك التوقف عن مشاهدة الأخبار.أما إذا انعكس تسارع ضربات القلب ووصل إلى 130 ضربة في الدقيقة، فيجب الإسراع لطلب المساعدة الطبية.
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منوعات, أمراض القلب والسكري والضغط

طبيبة روسية تقدم نصائح بخصوص المشاكل الصحية الناجمة عن خفقان القلب

10:57 GMT 15.03.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Gadini / صحة القلب والضغط
صحة القلب والضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Gadini /
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خفقان القلب هو الشعور بخفقان سريع أو اضطراب في ضربات القلب أو سرعتها. وقد يسبب الإجهاد أو ممارسة التمارين أو تناول أدوية أو مشكلة طبية، في حالات نادرة - تحفيز خفقان القلب.
وأضافت كورينيفيتش: "أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى الهدوء وقياس معدل النبض ومؤشرات ضغط الدم، فإذا كان طبيعيا فقم بتمارين التنفس وحاول الاسترخاء".
وتابعت كورينيفيتش: "أما إذا كان الضغط مرتفعا، فعليك تناول الدواء اللازم. وإذا كان منخفضا، فاستلقي بشكل أفقي وارفع ساقيك واشرب المزيد من السوائل"، وفقا لموقع "ميديك فوروم".
وقالت كورينيفيتش أن "القلب يبدأ عند بعض الناس في الخفقان بقوة حتى مع انخفاض النبض بمقدار 70 أو 80 نبضة في الدقيقة. فهذه علامة على الإجهاد النفسي والعاطفي. المساعدة في هذه الحالة هو اللجوء إلى وسائل الهدوء، بما في ذلك التوقف عن مشاهدة الأخبار.
أما إذا انعكس تسارع ضربات القلب ووصل إلى 130 ضربة في الدقيقة، فيجب الإسراع لطلب المساعدة الطبية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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