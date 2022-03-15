https://arabic.sputniknews.com/20220315/مبعوثة-أمريكا-لدى-الناتو-الولايات-المتحدة-تريد-من-كل-الدول-والصين-تحديد-موقفها-من-أزمة-أوكرانيا-1059933164.html
مبعوثة أمريكا لدى الناتو: الولايات المتحدة تريد من كل الدول والصين تحديد موقفها من أزمة أوكرانيا
مبعوثة أمريكا لدى الناتو: الولايات المتحدة تريد من كل الدول والصين تحديد موقفها من أزمة أوكرانيا
أكدت مبعوثة الولايات المتحدة لدى "الناتو"، جوليان سميث، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تريد من جميع الدول، بما في ذلك الصين، أن تحدد بوضوح موقفها من الأزمة... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:16+0000
2022-03-15T14:16+0000
2022-03-15T14:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو
روسيا
الصين
أخبار أوكرانيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت سميث أنه "ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لقول شيء ما عن تواصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مع المسؤولين الصينيين في العاصمة الإيطالية روما، أمس الاثنين".وقالت: "لقد سمعت أنها كانت مناقشات جادة ومكثفة للغاية، ومن الواضح أنها كانت تركز على الحرب الروسية في أوكرانيا، وشدد سوليفان على أهمية الحفاظ على خط مفتوح للاتصال مع أمريكا والصين بشأن هذا الصراع بالذات".وأردفت: "لكنني أعتقد أن الهدف من هذه المشاركة هو إرسال رسالة واضحة جدا مفادها أن أمريكا حريصة على أن توضح كل دولة في العالم بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، توضح موقفها في هذه اللحظة، وأين يقفون فيما يتعلق بهذا الصراع في أوكرانيا، وأنهم بحاجة إلى الوقوف إلى جانب النظام القائم على القواعد".وأضافت: "هذا ليس وقت الدول للجلوس على الهامش، هذا ليس وقت الدول لتتظاهر بأنها تستطيع البقاء على الحياد بشأن هذا الصراع تحديدا".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/مبعوثة-أمريكا-لدى-حلف-الناتو-التفكير-في-منطقة-حظر-طيران-سيأخذنا-في-الاتجاه-الخاطئ-1059931334.html
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الناتو, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم
مبعوثة أمريكا لدى الناتو: الولايات المتحدة تريد من كل الدول والصين تحديد موقفها من أزمة أوكرانيا
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أكدت مبعوثة الولايات المتحدة لدى "الناتو"، جوليان سميث، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تريد من جميع الدول، بما في ذلك الصين، أن تحدد بوضوح موقفها من الأزمة الأوكرانية، لأن هذا ليس الوقت المناسب "للتظاهر وكأنها تستطيع البقاء على الحياد"، بحسب قولها.
واشنطن - سبوتنيك
. وأضافت سميث أنه "ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لقول شيء ما عن تواصل مستشار الأمن القومي الأمريكي
، جيك سوليفان، مع المسؤولين الصينيين في العاصمة الإيطالية روما، أمس الاثنين".
وقالت: "لقد سمعت أنها كانت مناقشات جادة ومكثفة للغاية، ومن الواضح أنها كانت تركز على الحرب الروسية في أوكرانيا، وشدد سوليفان على أهمية الحفاظ على خط مفتوح للاتصال مع أمريكا والصين بشأن هذا الصراع بالذات".
وأردفت: "لكنني أعتقد أن الهدف من هذه المشاركة هو إرسال رسالة واضحة جدا مفادها أن أمريكا حريصة على أن توضح كل دولة في العالم بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، توضح موقفها في هذه اللحظة، وأين يقفون فيما يتعلق بهذا الصراع في أوكرانيا، وأنهم بحاجة إلى الوقوف إلى جانب النظام القائم على القواعد".
وأضافت: "هذا ليس وقت الدول للجلوس على الهامش، هذا ليس وقت الدول لتتظاهر بأنها تستطيع البقاء على الحياد بشأن هذا الصراع تحديدا".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.