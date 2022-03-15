https://arabic.sputniknews.com/20220315/هل-طلبت-قرضا-جديدا-صندوق-النقد-يحذر-من-تداعيات-الحرب-على-اقتصاد-مصر-1059939360.html

هل طلبت قرضا جديدا... صندوق النقد يحذر من تداعيات الحرب على اقتصاد مصر

هل طلبت قرضا جديدا... صندوق النقد يحذر من تداعيات الحرب على اقتصاد مصر

حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة تحوّطها ومعالجة أزمة أمن... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T15:56+0000

2022-03-15T15:56+0000

2022-03-15T15:56+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

صندوق النقد الدولي

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وأوضح جهاد أزعور في مقابلة خاصة مع شبكة "CNBC عربية"، أن السياسة النقدية لمصر يجب أن تكون على درجة عالية من التحوط من المخاطر، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات اقتصادية على دول المنطقة والعالم.وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، قالت إن مصر لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة المصرية تجري مناقشات مع الصندوق بشأن أي دعم جديد، قالت الوزيرة لـ"رويترز"، يوم الاثنين، "ليس بعد".ووصفت الوزيرة صندوق النقد الدولي بأنه يقدم مساندة كبيرة، وأضافت: "عندما يحدث شيء سنعلنه".وكان محللون لدى بنك الاستثمار "جي. بي. مورغن"، رجحوا أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.وقال محللو البنك، يوم الثلاثاء الماضي: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%".وأضاف البنك أن سعر الجنيه المصري المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، بحسب محللي "جي. بي. مورغان".وألمحت كريستالينا غورغيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى التداعيات التي قد تنعكس على مصر بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار، وأيضا إلى حدوث مباحثات مع الحكومة المصرية في هذا الشأن دون توضيحات أكثر.وقالت غورغيفا: "أنا قلقة على مصر. إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".ولم تعلق الحكومة المصرية على تلك التقارير.

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اقتصاد, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي