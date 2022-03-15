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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/وزارة-الدفاع-الروسية-تتهم-الغرب-بعدم-المبالاة-بـ-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-1059938865.html
وزارة الدفاع الروسية تتهم الغرب بعدم المبالاة بـ "النازية الجديدة في أوكرانيا"
وزارة الدفاع الروسية تتهم الغرب بعدم المبالاة بـ "النازية الجديدة في أوكرانيا"
قال رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن الدول الغربية والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T15:39+0000
2022-03-15T15:39+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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وأضاف ميزينتسيف "البلدان الغربية، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية الأخرى لا تقيم الوضع الإنساني الكارثي الحالي لأوكرانيا، لا تزال تغض النظر ولا تعطي أي تقييم للنازية الجديدة الصريحة، التي تسود الأراضي التي يسيطر عليها القوميون الأوكرانيون".وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بعد تنفيذ المطالب الروسية، ومن بينها نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية.يأتي هذا تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت يوم 24 شباط/ فبراير، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/خبير-النازية-الجديدة-في-رعاية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-وبريطانيا-1059684446.html
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية تتهم الغرب بعدم المبالاة بـ "النازية الجديدة في أوكرانيا"

15:39 GMT 15.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن الدول الغربية والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا تقدم تقييما صحيحا للنازية الجديدة الصريحة في أوكرانيا.
وأضاف ميزينتسيف "البلدان الغربية، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية الأخرى لا تقيم الوضع الإنساني الكارثي الحالي لأوكرانيا، لا تزال تغض النظر ولا تعطي أي تقييم للنازية الجديدة الصريحة، التي تسود الأراضي التي يسيطر عليها القوميون الأوكرانيون".
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بعد تنفيذ المطالب الروسية، ومن بينها نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية.
يأتي هذا تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت يوم 24 شباط/ فبراير، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنع عسكرة أوكرانيا والقضاء على الجماعات النازية والقومية فيها.
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:40 GMT
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