https://arabic.sputniknews.com/20220315/وكالة-جونسون-يزور-السعودية-والإمارات-لإجراء-مباحثات-حول-أسعار-النفط-1059947982.html
وكالة: جونسون يزور السعودية والإمارات لإجراء مباحثات حول أسعار النفط
وكالة: جونسون يزور السعودية والإمارات لإجراء مباحثات حول أسعار النفط
يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم غد الأربعاء، زيارة إلى السعودية والإمارات. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T19:30+0000
2022-03-15T19:30+0000
2022-03-15T19:30+0000
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت "فرانس برس" أن الزيارة تأتي ضمن مسعى لحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار في وقت تسعى فيه أوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويتوقع أن يلتقي جونسون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إماراتيين.ويأمل جونسون أن ينجح في إقناعهم بزيادة إنتاج النفط للتخفيف من تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، على أسعار الطاقة العالمية.وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد كشف، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لإشراك المملكة العربية السعودية في أزمة الطاقة الحالية.وقال جاويد في تصريحات تلفزيونية: "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية"، بحسب "رويترز".وردا على سؤال بشأن السجل الحقوقي للسعودية، قال الوزير: "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".وأوضح أن بلاده لديها علاقة صريحة مع الرياض "فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن".تأتي تصريحات جاويد في أعقاب تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج. وذكرت صحيفة "تايمز" أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/انخفاض-أسعار-النفط-والغاز-بشكل-ملحوظ-وسط-ترقب-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-1059889471.html
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السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وكالة: جونسون يزور السعودية والإمارات لإجراء مباحثات حول أسعار النفط
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يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم غد الأربعاء، زيارة إلى السعودية والإمارات.
وذكرت "فرانس برس" أن الزيارة تأتي ضمن مسعى لحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار في وقت تسعى فيه أوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويتوقع أن يلتقي جونسون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إماراتيين.
ويأمل جونسون أن ينجح في إقناعهم بزيادة إنتاج النفط للتخفيف من تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، على أسعار الطاقة العالمية.
وكان وزير الصحة البريطاني
ساجد جاويد قد كشف، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لإشراك المملكة العربية السعودية في أزمة الطاقة الحالية.
وقال جاويد في تصريحات تلفزيونية: "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية"، بحسب "رويترز".
وردا على سؤال بشأن السجل الحقوقي للسعودية، قال الوزير: "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".
وأوضح أن بلاده لديها علاقة صريحة مع الرياض "فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن".
تأتي تصريحات جاويد في أعقاب تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج. وذكرت صحيفة "تايمز" أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.
وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.