https://arabic.sputniknews.com/20220316/المركزي-السعودي-يرفع-أسعار-الفائدة-الرئيسية-25-نقطة-أساس-1060000056.html
المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس
المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس
قال البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة تستهدف صيانة الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T21:27+0000
2022-03-16T21:27+0000
2022-03-16T21:27+0000
أخبار السعودية اليوم
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أوضح البنك المركزي أنه رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1.25 بالمئة وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75 بالمئة، وفقا لرويترز.كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أيضا في وقت سابق اليوم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس
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قال البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة تستهدف صيانة الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي.
أوضح البنك المركزي أنه رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي
ربع نقطة مئوية إلى 1.25 بالمئة وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75 بالمئة، وفقا لرويترز.
كان مجلس الاحتياطي الاتحادي
الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أيضا في وقت سابق اليوم.