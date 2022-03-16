https://arabic.sputniknews.com/20220316/محمد-بن-سلمان-يستقبل-جونسون-في-قصر-اليمامة-صور-1059984584.html
محمد بن سلمان يستقبل جونسون في قصر اليمامة… صور
محمد بن سلمان يستقبل جونسون في قصر اليمامة… صور
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:45+0000
2022-03-16T14:45+0000
2022-03-16T14:45+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن جونسون وصل إلى المملكة، اليوم الأربعاء، ونشرت صورا ترصد جانبا من مراسم الاستقبال التي جرت في قصر اليمامة.ووصل جونسون إلى الرياض بعد زيارة خاطفة قام بها، اليوم، إلى الإمارات، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.ويسعى جونسون إلى حث الدول المنتجة للنفط على دعم جهود خفض الأسعار، في ذات الوقت، الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا لحماية إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/جونسون-وابن-زايد-يتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجالات-الأمن-والدفاع-1059972431.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان يستقبل جونسون في قصر اليمامة… صور
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن جونسون وصل إلى المملكة، اليوم الأربعاء، ونشرت صورا ترصد جانبا من مراسم الاستقبال التي جرت في قصر اليمامة.
ووصل جونسون إلى الرياض
بعد زيارة خاطفة قام بها، اليوم، إلى الإمارات، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.
ويسعى جونسون إلى حث الدول المنتجة للنفط على دعم جهود خفض الأسعار
، في ذات الوقت، الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا لحماية إقليم دونباس.