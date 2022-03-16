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https://arabic.sputniknews.com/20220316/محمد-بن-سلمان-يستقبل-جونسون-في-قصر-اليمامة-صور-1059984584.html
محمد بن سلمان يستقبل جونسون في قصر اليمامة… صور
محمد بن سلمان يستقبل جونسون في قصر اليمامة… صور
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T14:45+0000
2022-03-16T14:45+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن جونسون وصل إلى المملكة، اليوم الأربعاء، ونشرت صورا ترصد جانبا من مراسم الاستقبال التي جرت في قصر اليمامة.ووصل جونسون إلى الرياض بعد زيارة خاطفة قام بها، اليوم، إلى الإمارات، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.ويسعى جونسون إلى حث الدول المنتجة للنفط على دعم جهود خفض الأسعار، في ذات الوقت، الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا لحماية إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/جونسون-وابن-زايد-يتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجالات-الأمن-والدفاع-1059972431.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

محمد بن سلمان يستقبل جونسون في قصر اليمامة… صور

14:45 GMT 16.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / POOL
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن جونسون وصل إلى المملكة، اليوم الأربعاء، ونشرت صورا ترصد جانبا من مراسم الاستقبال التي جرت في قصر اليمامة.
ووصل جونسون إلى الرياض بعد زيارة خاطفة قام بها، اليوم، إلى الإمارات، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
جونسون وابن زايد يتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع
11:56 GMT
ويسعى جونسون إلى حث الدول المنتجة للنفط على دعم جهود خفض الأسعار، في ذات الوقت، الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا لحماية إقليم دونباس.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:54 GMT
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