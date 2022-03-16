https://arabic.sputniknews.com/20220316/قديروف-ينصح-إيلون-ماسك-بالتدرب-في-الشيشان-1059976485.html
قديروف ينصح إيلون ماسك بالتدرب في الشيشان
قديروف ينصح إيلون ماسك بالتدرب في الشيشان
نصح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن يتدرب في عدة مراكز في الشيشان. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:54+0000
2022-03-16T12:54+0000
2022-03-16T12:54+0000
روسيا
رمضان قاديروف
إيلون ماسك
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وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام": "يجب الاعتراف بوجود موقف متين لا لبس فيه لأي شخص.. أقدر الأشخاص الذين لديهم رؤيتهم الخاصة للوضع وإرادة لا تتزعزع. شكرا له على هذا. أحترم الشخصية وغياب المعايير المزدوجة".وفي تعليقه على تحدي ماسك للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نزال في فنون الدفاع عن النفس، نصح قديروف رجل الأعمال الأمريكي بعدم التنافس مع الرئيس الروسي، لأن لديهما "فئات وزن مختلفة جدا".وأشار قديروف إلى أنه لهذا السبب يحتاج ماسك إلى "التدرب" من أجل التحول من "إيلونا اللطيفة إلى إيلون الوحش". وبهذا الصدد اقترح أن يتدرب رجل الأعمال الأمريكي في عدة مراكز في الشيشان.وبعد هذه الدعوة أعاد ماسك تسمية حسابه على "تويتر" من "إيلون ماسك" إلى "إيلونا ماسك"، الأمر الذي رد عليه قديروف، قائلا إنه سعيد لأن ماسك استمع لرغباته. وكتب: "الأمر أفضل بكثير بهذه الطريقة. يجب عليك أيضا إعادة تسمية تسجيل الدخول من "إيلون ماسك" إلى "إيلونا ماسك". كما أعرب عن أمله بأن يكون رجل الأعمال "ما زال يمزح" حول تحديه الموجه إلى الرئيس الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/قاديروف-يدعو-الجيش-الأوكراني-للانضمام-إلى-معركة-مشتركة-ضد-المجموعات-المتطرفة---1059549463.html
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روسيا, رمضان قاديروف, إيلون ماسك
قديروف ينصح إيلون ماسك بالتدرب في الشيشان
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نصح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن يتدرب في عدة مراكز في الشيشان.
وكتب قديروف
في صفحته على "تلغرام": "يجب الاعتراف بوجود موقف متين لا لبس فيه لأي شخص.. أقدر الأشخاص الذين لديهم رؤيتهم الخاصة للوضع وإرادة لا تتزعزع. شكرا له على هذا. أحترم الشخصية وغياب المعايير المزدوجة".
وفي تعليقه على تحدي ماسك للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نزال في فنون الدفاع عن النفس، نصح قديروف رجل الأعمال الأمريكي بعدم التنافس مع الرئيس الروسي، لأن لديهما "فئات وزن مختلفة جدا".
وأشار قديروف إلى أنه لهذا السبب يحتاج ماسك إلى "التدرب" من أجل التحول من "إيلونا اللطيفة إلى إيلون الوحش". وبهذا الصدد اقترح أن يتدرب رجل الأعمال الأمريكي في عدة مراكز في الشيشان.
وبعد هذه الدعوة أعاد ماسك تسمية حسابه على "تويتر" من "إيلون ماسك
" إلى "إيلونا ماسك"، الأمر الذي رد عليه قديروف، قائلا إنه سعيد لأن ماسك استمع لرغباته. وكتب: "الأمر أفضل بكثير بهذه الطريقة. يجب عليك أيضا إعادة تسمية تسجيل الدخول من "إيلون ماسك" إلى "إيلونا ماسك". كما أعرب عن أمله بأن يكون رجل الأعمال "ما زال يمزح" حول تحديه الموجه إلى الرئيس الروسي.