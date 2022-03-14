https://arabic.sputniknews.com/20220314/برلمان-الاتحاد-الأوروبي-يرفض-مقترحا-يحظر-بيتكوين-وعملات-مشفرة-أخرى-1059901614.html
برلمان الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا يحظر بيتكوين وعملات مشفرة أخرى
برلمان الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا يحظر بيتكوين وعملات مشفرة أخرى
صوت برلمانيو الاتحاد الأوروبي ضد مقترح جديد لتنظيم العملات الرقمية، والذي كان من الممكن أن ينتج عنه حظر عملات رقمية رئيسية بما في ذلك بيتكوين والإيثريوم في... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T17:13+0000
2022-03-14T17:13+0000
2022-03-14T17:13+0000
اقتصاد
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وصوت المسؤولون في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان، على تعديل اللغة المستخدمة في مشروع قانون الأسواق في الأصول المشفرة الذي تم تقديمه في عام 2020، بحسب موقع "ياهو فايننس".وأضيف نص يحظر تقديم الخدمات للعملات المشفرة التي تعتمد على آلية تعدين إثبات العمل مؤخرا، مما زاد الضغط على صناعة العملات المشفرة حيث تقوم الدول بتشديد اللوائح.سعت المادة المضافة إلى المسودة الأسبوع الماضي، إلى تشديد اللوائح حول الأصول الرقمية من خلال إنشاء نظام ترخيص في القارة وتبسيط مجموعة موحدة من القواعد للدول الأعضاء.سيؤدي هذا إلى حظر التشفير الذي يعتمد على عملية كثيفة الطاقة تُعرف باسم إثبات العمل، والتي تقوم أجهزة الكمبيوتر خلالها بأداء ألغاز رياضية معقدة من أجل إنشاء وحدات جديدة من الأصول الرقمية.كان من الممكن أن يجبر هذا البند عملات إثبات العمل المشفرة على الانتقال إلى تعدين أكثر صداقة للبيئة، ولكنه فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة.إذا صوت الأعضاء على تبني القواعد الجديدة، فسيتطلب ذلك من بيتكوين وعملات مشفرة أخرى التخلص التدريجي من أسلوب "إثبات العمل" والتحول إلى أساليب مثل إثبات الحصة، وهي آلية تسمح لمالكي العملات المشفرة بالمراقبة وإنشاء عقد التحقق الخاصة بهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
برلمان الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا يحظر بيتكوين وعملات مشفرة أخرى
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صوت برلمانيو الاتحاد الأوروبي ضد مقترح جديد لتنظيم العملات الرقمية، والذي كان من الممكن أن ينتج عنه حظر عملات رقمية رئيسية بما في ذلك بيتكوين والإيثريوم في أوروبا.
وصوت المسؤولون في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان، على تعديل اللغة المستخدمة في مشروع قانون الأسواق في الأصول المشفرة الذي تم تقديمه في عام 2020، بحسب موقع "ياهو فايننس".
وأضيف نص يحظر تقديم الخدمات للعملات المشفرة
التي تعتمد على آلية تعدين إثبات العمل مؤخرا، مما زاد الضغط على صناعة العملات المشفرة حيث تقوم الدول بتشديد اللوائح.
سعت المادة المضافة إلى المسودة الأسبوع الماضي، إلى تشديد اللوائح حول الأصول الرقمية
من خلال إنشاء نظام ترخيص في القارة وتبسيط مجموعة موحدة من القواعد للدول الأعضاء.
سيؤدي هذا إلى حظر التشفير
الذي يعتمد على عملية كثيفة الطاقة تُعرف باسم إثبات العمل، والتي تقوم أجهزة الكمبيوتر خلالها بأداء ألغاز رياضية معقدة من أجل إنشاء وحدات جديدة من الأصول الرقمية.
كان من الممكن أن يجبر هذا البند عملات إثبات العمل المشفرة على الانتقال إلى تعدين أكثر صداقة للبيئة، ولكنه فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة.
إذا صوت الأعضاء على تبني القواعد الجديدة، فسيتطلب ذلك من بيتكوين وعملات مشفرة أخرى التخلص التدريجي من أسلوب "إثبات العمل" والتحول إلى أساليب مثل إثبات الحصة، وهي آلية تسمح لمالكي العملات المشفرة بالمراقبة وإنشاء عقد التحقق الخاصة بهم.