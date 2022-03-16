https://arabic.sputniknews.com/20220316/جونسون-يصل-إلى-الرياض-بعد-زيارة-سريعة-للإمارات-1059977054.html
جونسون يصل إلى الرياض بعد زيارة سريعة للإمارات
جونسون يصل إلى الرياض بعد زيارة سريعة للإمارات
وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:59+0000
2022-03-16T12:59+0000
2022-03-16T12:59+0000
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بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عب العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.وتأتي زيارة جونسون إلى المملكة بعد زيارة خاطفة قام بها، اليوم، إلى الإمارات، التقى خلالها بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وأفاد مكتب جونسون بأنهما بحثا فرص زيادة التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.وأشار المكتب أيضا إلى أن جونسون وابن زايد اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.ويسعى لحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار، في وقت تسعى فيه أوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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بريطانيا, بوريس جونسون, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم
جونسون يصل إلى الرياض بعد زيارة سريعة للإمارات
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وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.
بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عب العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.
وتأتي زيارة جونسون إلى المملكة بعد زيارة خاطفة
قام بها، اليوم، إلى الإمارات، التقى خلالها بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وأفاد مكتب جونسون بأنهما بحثا فرص زيادة التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.
وأشار المكتب أيضا إلى أن جونسون وابن زايد اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.
ويسعى لحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار
، في وقت تسعى فيه أوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.