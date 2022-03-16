https://arabic.sputniknews.com/20220316/جونسون-يكشف-موعد-تحديد-استراتيجية-الطاقة-البريطانية-1059961084.html

جونسون يكشف موعد تحديد استراتيجية الطاقة البريطانية

جونسون يكشف موعد تحديد استراتيجية الطاقة البريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن استراتيجية وطنية جديدة للطاقة ستحدد الأسبوع المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T09:06+0000

2022-03-16T09:06+0000

2022-03-16T09:06+0000

روسيا

بريطانيا

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وأضاف جونسون: "ما يقوم به (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا تسبب في حالة عدم تيقن على مستوى العالم وارتفاع كبير في أسعار النفط مما يؤثر على بريطانيا ويمكن للجميع رؤية أثر ارتفاع أسعار الغاز"، بحسب "رويترز".وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.وتابع جونسون: "الأسبوع المقبل سنحدد استراتيجية الطاقة لبريطانيا، وقفزة كبيرة باتجاه الطاقة المتجددة والمزيد من الطاقة النووية واستخدام أفضل لمواردنا من النفط والغاز وكذلك بحث ما يمكننا عمله للحصول على النفط والغاز من مصادر غير روسيا".ويبدأ جونسون، اليوم الأربعاء، زيارة إلى السعودية والإمارات، وذكرت "فرانس برس" أن الزيارة تأتي ضمن مسعى لحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار في وقت تسعى فيه أوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويأمل جونسون أن ينجح في إقناعهم بزيادة إنتاج النفط للتخفيف من تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، على أسعار الطاقة العالمية.وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد كشف، الاثنين الماضي، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لإشراك المملكة العربية السعودية في أزمة الطاقة الحالية.وقال جاويد في تصريحات تلفزيونية: "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية"، بحسب "رويترز".وردا على سؤال بشأن السجل الحقوقي للسعودية، قال الوزير: "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".وأوضح أن بلاده لديها علاقة صريحة مع الرياض "فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن".تأتي تصريحات جاويد في أعقاب تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج. وذكرت صحيفة "تايمز" أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.

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