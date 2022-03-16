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حريق ضخم يلتهم مصنع كيماويات في مصر... صور
حريق ضخم يلتهم مصنع كيماويات في مصر... صور
التهم حريق هائل، اليوم الأربعاء، مصنع مواد كيميائية ودهانات في محافظة الجيزة المصرية، غرب القاهرة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:38+0000
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شب الحريق داخل مصنع مواد كيميائية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش، وأسفر عن احتراق المصنع بالكامل، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمصانع المجاورة.ومن جانبها انتدبت النيابة العامة، رجال المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق، للوصول إلى أسبابه.كما كلفت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية، بعمل التحريات اللازمة، حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب داخل المصنع المخصص لإنتاج مواد سريعة الاشتعال كالتنر والبويات.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/حريق-غامض-يلتهم-سيارة-شرقي-القاهرة-فيديو-1059855797.html
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حريق ضخم يلتهم مصنع كيماويات في مصر... صور

11:38 GMT 16.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUTفرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا
فرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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التهم حريق هائل، اليوم الأربعاء، مصنع مواد كيميائية ودهانات في محافظة الجيزة المصرية، غرب القاهرة.
شب الحريق داخل مصنع مواد كيميائية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش، وأسفر عن احتراق المصنع بالكامل، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.
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وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمصانع المجاورة.
ومن جانبها انتدبت النيابة العامة، رجال المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق، للوصول إلى أسبابه.
كما كلفت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية، بعمل التحريات اللازمة، حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب داخل المصنع المخصص لإنتاج مواد سريعة الاشتعال كالتنر والبويات.
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