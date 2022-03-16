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https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-أوكرانيا-تحتاج-طائرات-وأنظمة-دفاع-جوي-بما-فيها-إس-300-1059980228.html
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: أوكرانيا تحتاج أنظمة دفاع جوي في حال تعذر فرض حظر طيران
زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: أوكرانيا تحتاج أنظمة دفاع جوي في حال تعذر فرض حظر طيران
طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي بمنح كييف طائرات وأنظمة دفاع جوي في حال صعوبة فرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:35+0000
2022-03-16T14:16+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب افتراضي أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، إن "أوكرانيا في حاجة إلى طائرات وأنظمة دفاع جوي بما فيها إس-300 إن كان طلب فرض حظر الطيران مبالغا فيه"، وأضاف في خطابه، "نريد حزمات عقوبات أسبوعية واستهداف جميع ساسة روسيا".وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أفاد الخميس 11 مارس/ آذار، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب منه خلال اتصال هاتفي، إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطيران العسكري الروسي. وقال ترودو لزيلينسكي إنه لا يستطيع أن يستجيب لهذا المطلب لأن حلف شمال الأطلسي يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع، موضحا أن الناتو (حلف شمال الأطلسي) يخشى أن يجد نفسه في صراع مباشر مع روسيا، وهو ما لا يريده الناتو، إذا أرسل طائراته إلى أوكرانيا لتُسقط الطائرات الروسية هناك.وفي وقت سابق اليوم، صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في القريب العاجل.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الغرب-لا-يقدر-على-منع-الطائرات-الروسية-من-دخول-أجواء-أوكرانيا-1059756886.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: أوكرانيا تحتاج أنظمة دفاع جوي في حال تعذر فرض حظر طيران

13:35 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 16.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي بمنح كييف طائرات وأنظمة دفاع جوي في حال صعوبة فرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب افتراضي أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، إن "أوكرانيا في حاجة إلى طائرات وأنظمة دفاع جوي بما فيها إس-300 إن كان طلب فرض حظر الطيران مبالغا فيه"، وأضاف في خطابه، "نريد حزمات عقوبات أسبوعية واستهداف جميع ساسة روسيا".
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش النرويجي تصل ليتوانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الغرب لا يقدر على منع الطائرات الروسية من دخول أجواء أوكرانيا
11 مارس, 10:21 GMT
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أفاد الخميس 11 مارس/ آذار، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب منه خلال اتصال هاتفي، إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطيران العسكري الروسي. وقال ترودو لزيلينسكي إنه لا يستطيع أن يستجيب لهذا المطلب لأن حلف شمال الأطلسي يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع، موضحا أن الناتو (حلف شمال الأطلسي) يخشى أن يجد نفسه في صراع مباشر مع روسيا، وهو ما لا يريده الناتو، إذا أرسل طائراته إلى أوكرانيا لتُسقط الطائرات الروسية هناك.
وفي وقت سابق اليوم، صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في القريب العاجل.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:07 GMT
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