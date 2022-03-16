https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-أوكرانيا-تحتاج-طائرات-وأنظمة-دفاع-جوي-بما-فيها-إس-300-1059980228.html

زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: أوكرانيا تحتاج أنظمة دفاع جوي في حال تعذر فرض حظر طيران

زيلينسكي للكونغرس الأمريكي: أوكرانيا تحتاج أنظمة دفاع جوي في حال تعذر فرض حظر طيران

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي بمنح كييف طائرات وأنظمة دفاع جوي في حال صعوبة فرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T13:35+0000

2022-03-16T13:35+0000

2022-03-16T14:16+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب افتراضي أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، إن "أوكرانيا في حاجة إلى طائرات وأنظمة دفاع جوي بما فيها إس-300 إن كان طلب فرض حظر الطيران مبالغا فيه"، وأضاف في خطابه، "نريد حزمات عقوبات أسبوعية واستهداف جميع ساسة روسيا".وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أفاد الخميس 11 مارس/ آذار، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب منه خلال اتصال هاتفي، إغلاق سماء أوكرانيا أمام الطيران العسكري الروسي. وقال ترودو لزيلينسكي إنه لا يستطيع أن يستجيب لهذا المطلب لأن حلف شمال الأطلسي يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع، موضحا أن الناتو (حلف شمال الأطلسي) يخشى أن يجد نفسه في صراع مباشر مع روسيا، وهو ما لا يريده الناتو، إذا أرسل طائراته إلى أوكرانيا لتُسقط الطائرات الروسية هناك.وفي وقت سابق اليوم، صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في القريب العاجل.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/الغرب-لا-يقدر-على-منع-الطائرات-الروسية-من-دخول-أجواء-أوكرانيا-1059756886.html

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العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي