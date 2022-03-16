https://arabic.sputniknews.com/20220316/صواريخ-وطائرات-في-لبنان-قآني-يتحدث-عن-أمر-قاتل-ومثير-للهلع-بالنسبة-لإسرائيل-1059996046.html

صواريخ وطائرات في لبنان... قآني يتحدث عن أمر "قاتل ومثير للهلع" بالنسبة لإسرائيل

صواريخ وطائرات في لبنان... قآني يتحدث عن أمر "قاتل ومثير للهلع" بالنسبة لإسرائيل

أشاد قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، بالقدرات العسكرية لـ"حزب الله" اللبناني، معتبرًا أنها تثير الهلع في إسرائيل. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T19:05+0000

2022-03-16T19:05+0000

2022-03-16T19:05+0000

الحرس الثوري الإيراني

أخبار حزب الله

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جاء ذلك في كلمة أدلى بها، يوم الثلاثاء، أمام حشد من قادة وكوادر الحرس الثوري بمناسبة ما يعرف بالأعياد الشعبانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال المسؤول العسكري: "سيد المقاومة السيد حسن نصرالله، تحدث صراحة عن الطاقات العالية لإنتاج وتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة من قبل حزب الله".واعتبر أن ما كشف عنه نصر الله بأنه "أمر قاتل ومثير جدا للهلع بالنسبة للكيان الصهيوني، ذلك لأنهم يمارسون الدعاية منذ أعوام طويلة لقبتهم الحديدية لبيعها للدول الأخرى".وأضاف قائد قوة القدس: "إلا أن طائرة الاستطلاع المسيرة المصنعة على يد شباب حزب الله الغيارى قد عبرت القبة الحديدية إلى الأراضي المحتلة وعادت إلى قاعدتها بسلام".وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان، الشهر الماضي، أنه أطلق الطائرة المسيرة "حسان" إلى داخل إسرائيل.وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمالي فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".وأكدت أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".بالمقابل وردّا على إطلاق مسيّرة "حزب الله"، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.

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الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله