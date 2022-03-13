عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/توتر-يسود-الجبهة-الشمالية-الإسرائيلية-مع-لبنان-تخوفا-من-طائرات-حزب-الله-المسيرة-1059836179.html
توتر يسود الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع لبنان تخوفا من طائرات حزب الله المسيرة
توتر يسود الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع لبنان تخوفا من طائرات حزب الله المسيرة
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن حالة من القلق والتوتر يسودان الجيش الإسرائيلي خاصة قبالة الحدود مع سوريا ولبنان. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:57+0000
2022-03-13T10:57+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، أن طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلقت، مساء أمس السبت، في الأجواء على الحدود الشمالية، بعد اشتباه قوات عسكرية باختراق طائرة دون طيار لأجواء البلاد الشمالية.وأفادت الصحيفة العبرية بأن الطائرات العسكرية الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف بحثا عن الهدف الذي تشتبه به، والمفترض أنه طائرة دون طيار انطلقت من لبنان، لكنها لم تجده، وعادت الطائرات إلى قواعدها، بعدما رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستعداد في تلك المنطقة قبل ساعات ماضية.وفي الأيام الأخيرة، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجهوزية والطوارئ في المنطقة الشمالية، تخوفا من محاولة إيران القيام برد فعل عسكري على مقتل ضابطين إيرانيين من الحرس الثوري في العاصمة دمشق، قتلا هذا الأسبوع خلال هجوم في سوريا نُسب إلى إسرائيل.وفي السابع من الشهر الجاري، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف طائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليه كاتبا: "هكذا نفذت طائرات F35i أول عملية اعتراض جوية على مستوى العالم لمسيّرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما تجاه إسرائيل".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-يتوقع-هجوما-إيرانيا-منظما-على-مواقع-استراتيجية-لبلاده-1059763492.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/89/1020318993_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_20caa989755adea2f3c8741a6c5eb7da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله

توتر يسود الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع لبنان تخوفا من طائرات حزب الله المسيرة

10:57 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبرGoogle news
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن حالة من القلق والتوتر يسودان الجيش الإسرائيلي خاصة قبالة الحدود مع سوريا ولبنان.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، أن طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلقت، مساء أمس السبت، في الأجواء على الحدود الشمالية، بعد اشتباه قوات عسكرية باختراق طائرة دون طيار لأجواء البلاد الشمالية.
طائرة حربية الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا منظما على مواقع استراتيجية لبلاده
11 مارس, 12:09 GMT
وأفادت الصحيفة العبرية بأن الطائرات العسكرية الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف بحثا عن الهدف الذي تشتبه به، والمفترض أنه طائرة دون طيار انطلقت من لبنان، لكنها لم تجده، وعادت الطائرات إلى قواعدها، بعدما رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستعداد في تلك المنطقة قبل ساعات ماضية.
وفي الأيام الأخيرة، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجهوزية والطوارئ في المنطقة الشمالية، تخوفا من محاولة إيران القيام برد فعل عسكري على مقتل ضابطين إيرانيين من الحرس الثوري في العاصمة دمشق، قتلا هذا الأسبوع خلال هجوم في سوريا نُسب إلى إسرائيل.
وفي السابع من الشهر الجاري، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف طائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليه كاتبا: "هكذا نفذت طائرات F35i أول عملية اعتراض جوية على مستوى العالم لمسيّرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما تجاه إسرائيل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала