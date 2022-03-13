https://arabic.sputniknews.com/20220313/توتر-يسود-الجبهة-الشمالية-الإسرائيلية-مع-لبنان-تخوفا-من-طائرات-حزب-الله-المسيرة-1059836179.html
توتر يسود الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع لبنان تخوفا من طائرات حزب الله المسيرة
توتر يسود الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع لبنان تخوفا من طائرات حزب الله المسيرة
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن حالة من القلق والتوتر يسودان الجيش الإسرائيلي خاصة قبالة الحدود مع سوريا ولبنان. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:57+0000
2022-03-13T10:57+0000
2022-03-13T10:57+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار حزب الله
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وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، أن طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلقت، مساء أمس السبت، في الأجواء على الحدود الشمالية، بعد اشتباه قوات عسكرية باختراق طائرة دون طيار لأجواء البلاد الشمالية.وأفادت الصحيفة العبرية بأن الطائرات العسكرية الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف بحثا عن الهدف الذي تشتبه به، والمفترض أنه طائرة دون طيار انطلقت من لبنان، لكنها لم تجده، وعادت الطائرات إلى قواعدها، بعدما رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستعداد في تلك المنطقة قبل ساعات ماضية.وفي الأيام الأخيرة، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجهوزية والطوارئ في المنطقة الشمالية، تخوفا من محاولة إيران القيام برد فعل عسكري على مقتل ضابطين إيرانيين من الحرس الثوري في العاصمة دمشق، قتلا هذا الأسبوع خلال هجوم في سوريا نُسب إلى إسرائيل.وفي السابع من الشهر الجاري، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف طائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليه كاتبا: "هكذا نفذت طائرات F35i أول عملية اعتراض جوية على مستوى العالم لمسيّرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما تجاه إسرائيل".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-يتوقع-هجوما-إيرانيا-منظما-على-مواقع-استراتيجية-لبلاده-1059763492.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله
توتر يسود الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع لبنان تخوفا من طائرات حزب الله المسيرة
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن حالة من القلق والتوتر يسودان الجيش الإسرائيلي خاصة قبالة الحدود مع سوريا ولبنان.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية
، صباح اليوم الأحد، أن طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلقت، مساء أمس السبت، في الأجواء على الحدود الشمالية، بعد اشتباه قوات عسكرية باختراق طائرة دون طيار لأجواء البلاد الشمالية.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن الطائرات العسكرية الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف بحثا عن الهدف الذي تشتبه به، والمفترض أنه طائرة دون طيار انطلقت من لبنان، لكنها لم تجده، وعادت الطائرات إلى قواعدها، بعدما رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستعداد في تلك المنطقة قبل ساعات ماضية.
وفي الأيام الأخيرة، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجهوزية والطوارئ في المنطقة الشمالية، تخوفا من محاولة إيران القيام برد فعل عسكري على مقتل ضابطين إيرانيين من الحرس الثوري
في العاصمة دمشق، قتلا هذا الأسبوع خلال هجوم في سوريا نُسب إلى إسرائيل.
وفي السابع من الشهر الجاري، قال الجيش الإسرائيلي
إنه استهدف طائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليه كاتبا: "هكذا نفذت طائرات F35i أول عملية اعتراض جوية على مستوى العالم لمسيّرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما تجاه إسرائيل".