https://arabic.sputniknews.com/20220316/عبد-اللهيان-سداد-كامل-الديون-البريطانية-إلى-إيران-1059989373.html
عبد اللهيان: سداد كامل الديون البريطانية إلى إيران
عبد اللهيان: سداد كامل الديون البريطانية إلى إيران
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، سداد كامل الديون البريطانية إلى بلاده. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:53+0000
2022-03-16T15:53+0000
2022-03-16T15:53+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن عبد اللهيان نفيه، في الوقت نفسه، وجود أي صلة بين الإفراج عن هذا الدين البريطاني، والأشخاص الذين جرى اعتقالهم في إيران على خلفية تهم أمنية وجهت لهم.ومن جانبها، كانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد صرحت، في وقت سابق اليوم، أن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران، رغم إشارتها إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.ويذكر أن شاه إيران قد دفع مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا، قبل الثورة الإيرانية في العام 1979، مقابل الحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى، ولكن لم يتم تسليم أي منها بعد أن أطاحت تلك الثورة بحكم الشاه.وقالت الوزيرة البريطانية إنه "جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه"، مضيفة أن فريقا بريطانيا موجود في إيران لبحث هذا الشأن.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بريطانيا-مديونة-لإيران-بأكثر-من-500-مليون-دولار-والخارجية-تبحث-عن-سبل-لردها-1059959643.html
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إيران, بريطانيا, أخبار العالم الآن
عبد اللهيان: سداد كامل الديون البريطانية إلى إيران
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، سداد كامل الديون البريطانية إلى بلاده.
ونقلت وكالة إرنا
، مساء اليوم الأربعاء، عن عبد اللهيان نفيه، في الوقت نفسه، وجود أي صلة بين الإفراج عن هذا الدين البريطاني، والأشخاص الذين جرى اعتقالهم في إيران على خلفية تهم أمنية وجهت لهم.
ومن جانبها، كانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد صرحت، في وقت سابق اليوم، أن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران، رغم إشارتها إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.
ويذكر أن شاه إيران قد دفع مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لبريطانيا، قبل الثورة الإيرانية في العام 1979
، مقابل الحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى، ولكن لم يتم تسليم أي منها بعد أن أطاحت تلك الثورة بحكم الشاه.
وقالت الوزيرة البريطانية إنه
"جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه"، مضيفة أن فريقا بريطانيا موجود في إيران لبحث هذا الشأن.