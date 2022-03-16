https://arabic.sputniknews.com/20220316/إعلام-بريطانيا-تفرج-عن-أموال-إيرانية-مجمدة-منذ-1979-1059975130.html
إعلام: بريطانيا تفرج عن أموال إيرانية مجمدة منذ 1979
إعلام: بريطانيا تفرج عن أموال إيرانية مجمدة منذ 1979
أفرجت بريطانيا عن أموال إيرانية قيمتها 530 مليون دولار ضمن صفقة لإطلاق سراح سجناء بينهم (بريطانية - إيرانية) كانت متهمة بالتجسس لصالح لندن. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:39+0000
2022-03-16T12:39+0000
2022-03-16T12:39+0000
اقتصاد
أخبار إيران
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، في خبر عن العملية، مشيرة إلى أن لندن أفرجت عن هذه الأموال ضمن ديونها المستحقة لإيران.ولفتت الوكالة إلى أن الصفقة شملت نازنين زاغري، مزدوجة الجنسية الإيرانية البريطانية، التي تم احتجازها في إيران بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، كانت ضمن الصفقة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مطار "الإمام الخميني" في طهران وتسلمتها بريطانيا مقابل الإفراج عن سجين إيراني وأموال إيرانية كانت مجمدة في بريطانيا.يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن لندن تبحث سبل رد دين قديم لإيران قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار)، مشيرة إلى أن تلك الأموال دفعها شاه إيران محمد رضا بهلوي مقدما مقابل 1750 دبابة ومركبة أخرى.وتابعت: "لكن لم يتم تسليمها بعدما أطاحت الثورة الإسلامية عام 1979 بالشاه الإيراني الذي كانت تدعمه واشنطن".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بريطانيا-مديونة-لإيران-بأكثر-من-500-مليون-دولار-والخارجية-تبحث-عن-سبل-لردها-1059959643.html
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اقتصاد, أخبار إيران
إعلام: بريطانيا تفرج عن أموال إيرانية مجمدة منذ 1979
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أفرجت بريطانيا عن أموال إيرانية قيمتها 530 مليون دولار ضمن صفقة لإطلاق سراح سجناء بينهم (بريطانية - إيرانية) كانت متهمة بالتجسس لصالح لندن.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، في خبر عن العملية
، مشيرة إلى أن لندن أفرجت عن هذه الأموال ضمن ديونها المستحقة لإيران.
ولفتت الوكالة إلى أن الصفقة شملت نازنين زاغري، مزدوجة الجنسية الإيرانية البريطانية، التي تم احتجازها في إيران
بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، كانت ضمن الصفقة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مطار "الإمام الخميني" في طهران وتسلمتها بريطانيا مقابل الإفراج عن سجين إيراني وأموال إيرانية
كانت مجمدة في بريطانيا.
كما شملت الصفقة الإفراج عن مواطن إيراني مسجون في بريطانيا.
يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن لندن تبحث
سبل رد دين قديم لإيران قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار)، مشيرة إلى أن تلك الأموال دفعها شاه إيران محمد رضا بهلوي مقدما مقابل 1750 دبابة ومركبة أخرى.
وتابعت: "لكن لم يتم تسليمها بعدما أطاحت الثورة الإسلامية عام 1979 بالشاه الإيراني الذي كانت تدعمه واشنطن".