https://arabic.sputniknews.com/20220316/غوتيريش-يدعو-جميع-الأطراف-العراقية-إلى-ضبط-النفس-وتجنب-التصعيد-1059965399.html
غوتيريش يدعو جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد
غوتيريش يدعو جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد
دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف العراقية ضبط النفس وتجنب التصعيد، وذلك بعد استهداف أربيل. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:15+0000
2022-03-16T10:15+0000
2022-03-16T10:15+0000
العالم
العراق
أربيل
منظمة الأمم المتحدة
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ففي كلمة له بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إلى أن ” الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء الهجوم الصاروخي في أربيل"، مضيفا أن “الهجوم يأتي في لحظة حرجة على طريقِ العراق نحو السلام والاستقرار”.وقال حق، إن دعوة غوتيريش تأتي في إطار ضبط النفس وتجنّب التصعيد من قبل جميع الأطراف المعنية، داعيا “شركاء العراق على دعم الجهود العراقية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، وفقاً لمبادئ السيادة وسلامة الأراضي وعلاقات حسن الجوار”، بحسب موقع "بغداد اليوم".وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/نائب-كردستاني-يكشف-نتائج-التحقيق-حول-القصف-الصاروخي-الإيراني-لمدينة-أربيل--1059957086.html
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العالم, العراق, أربيل, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش يدعو جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد
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دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف العراقية ضبط النفس وتجنب التصعيد، وذلك بعد استهداف أربيل.
ففي كلمة له بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إلى أن ” الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء الهجوم الصاروخي في أربيل"، مضيفا أن “الهجوم يأتي في لحظة حرجة على طريقِ العراق نحو السلام والاستقرار”.
وقال حق، إن دعوة غوتيريش تأتي في إطار ضبط النفس وتجنّب التصعيد من قبل جميع الأطراف المعنية، داعيا “شركاء العراق على دعم الجهود العراقية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، وفقاً لمبادئ السيادة وسلامة الأراضي وعلاقات حسن الجوار”، بحسب موقع "بغداد اليوم
".
وتعرضت أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا
أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وقوبل الهجوم
بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.