https://arabic.sputniknews.com/20220316/ناصر-ماهر-لم-أحصل-على-فرصتي-الحقيقية-مع-الأهلي-1059965081.html

ناصر ماهر: لم أحصل على فرصتي الحقيقية مع الأهلي

ناصر ماهر: لم أحصل على فرصتي الحقيقية مع الأهلي

قال اللاعب المصري، ناصر ماهر، نجم نادي فيوتشر، إنه لم يحصل على فرصته الحقيقية خلال لعبه في النادي الأهلي. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T10:05+0000

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ماتش الأهلي اليوم

نادي الأهلي

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وأكد ناصر ماهر، خلال تصريحات تلفزيونية، بعد الفوز على سموحة بنتيجة (4-0)، أمس الثلاثاء، في الجولة الـ13 بالدوري المصري، أنه لا صحة بشأن تراجع مستواه بسبب الضغوط الجماهيرية للشياطين الحمر، وفقا لموقع "كووورة" المصري.وأضاف أنه تواجد في الأهلي لمدة 13 عامًا، تعود خلالها على اللعب في جميع الأجواء.وأوضح قائلا: "تألقي مع فيوتشر يعود إلى وجود منظومة متكاملة تساعد على النجاح، بداية من مجلس إدارة لا يتوقف عن دعم الجهاز الفني واللاعبين، بجانب طموح الفريق في الدوري".وتابع ماهر أن "فيوتشر يطمح لاحتلال مركز قوي في الدوري الممتاز. عقدي ممتد مع الفريق لمدة 4 سنوات، ولم أتلق أي عروض".يشار إلى تسجيل ناصر ماهر، أول هاتريك له بالدوري هذا الموسم، عندما أحرز 3 أهداف، في مباراة أمس، وذلك في الدقائق 30 و48 و65 من ركلة جزاء، فيما أحرز محمد رضا بوبو، الهدف الثالث في الدقيقة 55.

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ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي