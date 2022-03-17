https://arabic.sputniknews.com/20220317/أنصار-الله-نرحب-بأي-حوار-مع-دول-التحالف-بشرط-1060003213.html

أنصار الله: نرحب بأي حوار مع دول التحالف بشرط

أنصار الله: نرحب بأي حوار مع دول التحالف بشرط

قال مصدر مسؤول، تابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، إن بلاده "ترحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان سواء من دول مجلس التعاون... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T06:19+0000

2022-03-17T06:19+0000

2022-03-17T06:19+0000

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047805750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_034665690b3f5faa8975f04e14aa0160.jpg

وشدد المصدر، في تصريحات مع وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، التابعة لأنصار الله، على ضرورة أن تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.وقال: "إنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني ولا يستقيم أن تدعو للحوار من جهة وترسل الارهابيين والمفخخات لتفجير الناس في الأسواق والمدن من جهة أخرى".وعلقت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أمس الثلاثاء، على التقارير التي قالت إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة أطراف الحرب في اليمن لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض".وقال عضو المكتب السياسي الأعلى في "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "هي في الواقع دعوة الرياض، والرياض طرف في الحرب وليست وسيطا".وقال مسؤولان خليجيان،الثلاثاء الماضي، إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة أنصار الله وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر.ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤولين الخليجيين قولها، إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطرافا يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة".وكان وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكّلة من "أنصار الله"، هشام شرف عبد الله، نفى أمس الثلاثاء، صحة ما تردد من أنباء عن توجيه مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوة لوفد صنعاء لإجراء مشاورات في العاصمة السعودية الرياض.واشترط هشام شرف، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن تجرى أي مشاورات بين السعودية والإمارات وصنعاء، كأطراف رئيسية في الحرب، مضيفا أن "السعودية والإمارات وموالييهما من جهة، وطرف صنعاء من قوى وطنية تشمل المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، يعتبر توليفة معقولة لأي ترتيبات للسلام".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/أنصار-الله-تشترط-مشاركة-السعودية-والإمارات-في-أي-مشاورات-بشأن-اليمن-1059945124.html

https://arabic.sputniknews.com/20220315/بينهم-أنصار-الله-مجلس-التعاون-الخليجي-يدرس-دعوة-أطراف-حرب-اليمن-لمحادثات-في-السعودية-1059917263.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله