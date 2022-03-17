https://arabic.sputniknews.com/20220317/أنصار-الله-نرحب-بالتحاور-في-أرض-غير-أرض-دول-العدوان-1060040913.html

مسؤول بالمجلس السياسي لـ"أنصار الله": نرحب بالتحاور في أرض غير أرض دول العدوان

مسؤول بالمجلس السياسي لـ"أنصار الله": نرحب بالتحاور في أرض غير أرض دول العدوان

أكد مسؤول في "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، رفض الجماعة الذهاب الى الرياض للتحاور. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T21:22+0000

2022-03-17T21:22+0000

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وحسب "فرانس برس"، قال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "سنرحب بالدعوة للتحاور في أرض غير أرض دول العدوان"، في إشارة إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة.وأضاف "نحن دائما وأبدا، أيدينا ممدودة للسلام والسلام المشرف لجميع اليمنيين".وكان مجلس التعاون الخليجي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، استضافته مفاوضات "يمنية- يمنية" خلال الشهر الجاري لإحلال السلام داخل البلاد، التي مزقتها الحرب طيلة سنوات.وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف خلال مؤتمر صحفي، إن المحادثات ستتركز على 6 محاور أساسية، بينها العسكري والسياسي، وتهدف في النهاية إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.وناشد الأمين العام للمجلس الأطراف المتصارعة في اليمن كافة ودون استثناء، بالمشاركة في هذه المفاوضات ووقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم من دول الخليج.وشدد على أن حل الأزمة اليمنية يكمن في أيدي اليمنيين أنفسهم وسيكون فقط سياسيا، مشيرا إلى أن الدعوة للمشاركة ستوجه لجميع الأطراف وستعقد بمن يحضر.وأعرب عن آماله في أن يستجيب كل الأطراف للمبادرة التي أطلقها المجلس وتهدف للوصول إلى السلام، داعيا إلى وضع آلية للمشاورات بين الأطراف اليمنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ اتفاق الرياض، واستئناف المشاورات السياسية.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/مجلس-التعاون-الخليجي-يتبنى-مفاوضات-سلام-بين-الأطراف-اليمنية-1060033396.html

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