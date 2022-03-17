https://arabic.sputniknews.com/20220317/العقوبات-ضد-روسيا-ستركع-الاتحاد-الأوروبي-1060021335.html

العقوبات ضد روسيا "ستركع الاتحاد الأوروبي"

العقوبات ضد روسيا "ستركع الاتحاد الأوروبي"

نشرت إيلونا شفيغليكوفا، كاتبة صحفية في عمود في البوابة الإلكترونية التشيكية Časopis، في مقالها أن "العقوبات الافتراضية ضد النفط الروسي الذي يزود الاتحاد... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T13:12+0000

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وأعربت إيلونا شفيغليكوفا عن شكّها في أن أوروبا يمكن أن تجد بديلاً للإمدادات الروسية من دون "التسبب بالضرر".وقالت الكاتبة التشيكية في مقالها:وترى الكاتبة الصحفية أن مثل هذا السيناريو ممكن تمامًا إذا فشل الاتحاد الأوروبي، مع فرض قيود على موسكو، في ضمان إمدادات النفط من الدول الأخرى. في الوقت الذي تعاني فيه الدول الأعضاء من نقص في الاحتياطيات الاستراتيجية.وأشارت أيضًا إلى أن عددًا من السياسيين المقتنعين بأنهم سيلحقون الضرر بـ "النظام الروسي من خلال تدمير اقتصادهم". ووصفت هذه الافتراءات من السياسيين بأنها "معادية للمجتمع" و "لا أساس لها". وأضافتت: "لكننا لا نتعامل دائمًا مع نوع النفط أو المنتجات النفطية التي تلبي احتياجات العملاء، ناهيك عن قدرات المصافي النفطية وتغيير مسارات الناقلات وما إلى ذلك". في وقت سابق أفيد أن الاتحاد الأوروبي سيرفض تدريجيا شراء النفط والغاز والفحم من الاتحاد الروسي. ينص إعلان الاتحاد الأوروبي ذي الصلة على أنه في مواجهة عدم الاستقرار المتزايد والمنافسة الاستراتيجية والتهديدات الأمني، سيقلل المجتمع من اعتماده على الوقود الروسي ويطور نموذجًا جديدًا للنمو والاستثمار لعام 2030.اقرأ أيضا - بولندا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي

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